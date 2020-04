Sao Việt đổ bộ Tik Tok: Chống “ế show” mùa cách ly hay sự dịch chuyển thức thời?

Theo một tài liệu nghiên cứu về Tik Tok cho biết nền tảng này có một thị trường rộng lớn với những người tìm kiếm các giá trị giải trí tức thời. Nếu một video thú vị hoặc hấp dẫn, nó sẽ được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Dưới góc nhìn của người làm trong ngành Marketing, nhu cầu của các khách hàng mục tiêu hiện tại chính là “giải trí trong từng giây”. Nghệ sĩ cần cung cấp các loại hình giải trí liên tục cho thấy mình đồng điệu, biết sáng tạo chứ không phải kiểu “xa cách”.

Không áp lực về ngôn phong, không quá khắt khe về hình ảnh, nghệ sĩ không sợ mất hình tượng bởi họ đang đứng đúng nơi có tiêu chí “độc, lạ, vui, sáng tạo”. Phải công nhận hiếm có nơi nào như Tik Tok khiến các idol tự tin công khai phiên bản chân thật của bản thân, với những nội dung theo phong cách “hình tượng gì tầm này”. Họ sẵn sàng thể hiện tài “đu trend” nhạy bén từ trào lưu Chachacha, những màn “biến hình” từ bộ dạng nhếch nhác sang ngôi sao thời trang.

Bên cạnh Trấn Thành là nghệ sĩ hiếm hoi sở hữu 2,5 triệu người theo dõi (follow) trên kênh Tik Tok, Chi Pu cũng vừa trở thành nữ nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên cán mốc 10 triệu lượt “like” trên tài khoản Tik Tok. Ngay trong mùa dịch, hàng loạt tài khoản nghệ sĩ Việt bất ngờ xuất hiện trên nền tảng mạng xã hội video này, mang đến vô vàn nội dung sáng tạo thú vị. Điều này chứng tỏ Tik Tok không còn là cuộc dạo chơi đơn thuần, mà hứa hẹn trở thành kênh truyền thông mới, tiềm năng, giúp các sao Việt khuếch trương sức ảnh hưởng của mình với khán giả.

Gần đây, người hâm mộ không khó để tìm những video cực “nhắng” từ các ngôi sao V-Biz. Tất cả đều chịu “quẩy” hết mình theo những trend “lầy lội”, từ những nhân tố có sẵn “máu 4D” như Trấn Thành, Trúc Nhân, Quang Trung, Ninh Dương Lan Ngọc, Diệu Nhi... cho đến hội nghệ sĩ sang chảnh, “có ngã cũng phải đẹp” như: Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi, Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh, Chi Pu, Châu Bùi, Ái Phương... Khi #social_distancing xuất hiện, khán giả cảm nhận như cả showbiz thu bé lại chỉ với một cú chạm vào ứng dụng Tik Tok.

“Tranh thủ những ngày trống lịch, tìm công cụ #work-from-home cho đỡ nhớ nghề. Thật ra, mình cũng không sợ làm xấu vì fan biết tính mình bên ngoài hay tưng tửng nên không xa lạ gì đâu. Trend chơi video chỉ là chất xúc tác để mình thoải mái “khơi” cái điên điên ra thôi. Việc tạo video hơi mất thời gian có khi gần vài tiếng đồng hồ như clip giả làm Nhàn Phi phải chuẩn bị góc máy, rồi tập lồng tiếng, tập biểu cảm, nhưng ra thành phẩm rồi thấy rất vui” - ca sĩ Ái Phương chia sẻ với Hoa Học Trò. Hay cô nàng Jun Vũ sang-chảnh-trên-màn-ảnh cho rằng việc “đá sân” Tik Tok giúp cô cập nhật liền tay “cả rổ” trend “xịn” và có thể thoả sức kết nối nhiều hơn với người hâm mộ, cũng như tranh thủ “lấy lòng” fan mới.

Với tốc độ số hóa chóng mặt đang diễn ra trên thế giới, chưa bao giờ khoảng cách thế hệ lại phân hóa rõ rệt và nhanh như hiện tại. Chỉ mới vài năm trước, Millenials vẫn đang là “con cưng” số 1 của các nhà làm Marketing, thì năm 2020 đã phải chia sẻ sự chú ý cho thế hệ Z (những bạn sinh từ 1996 - 2010), thậm chí là Alpha (sinh sau 2010). Dựa trên các số liệu thống kê Globalwebindex năm 2019, hơn 41% người dùng Tik Tok có độ tuổi từ 16 - 24 (thuộc GenZ). Con số này được dự đoán sẽ trẻ hóa hơn chỉ trong vài năm tới khi thế hệ Alpha bước vào công cuộc thống lĩnh thị trường trẻ.

Theo nghiên cứu từ công ty Technote, đa số giới trẻ đều tiếp cận và sử dụng Tik Tok nhằm giải trí, bắt sóng xu hướng mua hàng, theo dõi video của thần tượng họ yêu thích. Khi mà Facebook đang “già hóa” và phải đối mặt với cuộc chiến chống tin giả (fake news) tràn lan; Instagram thì quá riêng tư và thậm chí có phần giả tạo; Tik Tok đã chiếm lấy thời cơ trở thành một nền tảng truyền thông xã hội lớn mạnh lòng giới trẻ và cả những người nổi tiếng.

Riêng tờ The Guardian thẳng thắn đề cập ngay trong tiêu đề trang chủ: “Làm điều gì đó thật điên rồ và vui nhộn trên Tik Tok: Cách để một bản nhạc tạo ra cú nổ trong năm 2020”. Nhờ vậy, Tik Tok trở thành đòn bẩy để đưa tên tuổi các nghệ sĩ vượt xa biên giới và trao cơ hội cho nghệ sĩ bước đến gần hơn với mọi phân khúc khán giả. TikTok cũng là lý do #vudieuruatay do vũ công Quang Đăng khởi xướng dựa trên nền nhạc Ghen Cô Vy (trình bày: Min - Erik) mang lời kêu gọi nâng cao ý thức vệ sinh và bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch, được đăng tải trên Tik Tok đã ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng tích cực không chỉ ở phạm vị trong nước.

The Guardian cho rằng: “TikTok là nền tảng thích hợp cho những người trẻ tuổi muốn kiếm tiền từ tài năng của họ vì nó được coi là phần thưởng cho bất kỳ ai có khả năng giải trí, trong khi Instagram hoặc YouTube có xu hướng thưởng cho những người đã có tư cách người nổi tiếng. Và việc tham gia vào hệ sinh thái TikTok có thể là một lựa chọn nghề nghiệp mang tính nghiêm túc”.

Khác với bất kì nền tảng nào ở hiện tại, Tik Tok đặt những người dùng thông thường và nghệ sĩ vào môi trường cạnh tranh chung để mang đến các cuộc đua sáng tạo hấp dẫn, không chỉ giúp các nội dung sáng tạo trở nên phong phú mà còn khiến ranh giới giữa nghệ sĩ và fan xích lại gần hơn. Nhà sản xuất/ nhạc sĩ Camille Purcell - người đứng sau bản hit Shout Out To My Ex của Little Mix nói trong một bài phỏng vấn: “Tôi thường lấy cảm hứng sáng tác từ những câu nói đang trendy trên các phương tiện xã hội hoặc những video meme. Điều đó khiến lời bài hát của tôi trở nên chân thật hơn, đời hơn và dễ giao tiếp hơn với người nghe. Tôi thực sự thích Tik Tok nơi tôi có thể những bài hát người ta chọn lip-sync, giúp tôi nhận ra giá trị giải trí của chính bài hát đó. Nhờ vậy, rất nhiều bản hit có thể ăn sâu vào trí nhớ công chúng”.

Chính vì tất cả điều, có thể thấy đây chính là thời cơ vàng để các sao Việt thực hiện chiến lược “bắt mạch” dò đường nhằm tìm ra khẩu vị tiệm cận với nhóm khán giả thuộc thế hệ Z và Alpha - nhóm khách hàng tiềm năng khổng lồ trong tương lai.