Sát ngày lâm bồn, Katy Perry vẫn thừa sức “gây bão” với single mới “Daisies”

Đầu tháng 3 vừa qua, Katy Perry đã trình làng ca khúc Never Worn White và lập tức chiếm trọn “spotlight” nhưng không phải nhờ âm nhạc mà là bởi thông tin cô đang mang thai đứa con đầu lòng. Được biết, mái ấm của giọng ca Roar và tài tử Orlando Bloom sẽ chào đón thiên thần nhỏ đầu tiên vào mùa Hè năm nay.

Ở giai đoạn cuối thai kỳ, Katy Perry vẫn tích cực phát hành nhạc mới cùng ca khúc Daisies. Cô nàng chia sẻ: “Tôi viết bài hát này khoảng hai tháng trước như lời nhắc bản thân chân thành với những gì mình đã đề ra, bất kể những người khác nghĩ thế nào. Gần đây, nó lại mang một ý nghĩa khác với tôi. Mỗi chúng ta là một cá thể trong hơn 7 tỷ người, ai cũng có câu chuyện riêng để kể cho nhau về sức mạnh của mình hay sự phục hồi và tự đứng dậy”.

“Daisies” là single đầu tiên mở đường cho album sắp lên kệ của Katy Perry trong năm nay.

Từng là nhân vật cứ tung nhạc mới là “gây bão”, quét sạch các BXH, các kênh streaming hay lễ trao giải, vậy mà hơn một năm trở lại đây, Katy Perry vẫn chưa lần nào vào được đặt chân vào Top 10 của Billboard Hot 100 dù rất chăm chỉ hoạt động. Trong số các sản phẩm gần đây, thành tích cao nhất cô đạt được chỉ dừng lại ở No.15 với Never Really Over.

Tuy nhiên, có thể thấy những thành tích đó dường như không ảnh hưởng đến niềm vui và đam mê của Katy Perry bởi theo nữ ca sĩ tâm sự, cô đang kể cho cả thế giới nghe về câu chuyện của riêng mình. Cô vẫn tích cực ra mắt sản phẩm, đắm chìm trong tình yêu cùng Orlando Bloom, hóa giải mối thâm thù với Taylor Swift và còn sắp lên chức mẹ. Ở tuổi 36, Katy Perry sở hữu mọi thứ mà nhiều người mong ước.

Hiện tại, Katy Perry vẫn là một trong 5 gương mặt Main Pop Girls của thế giới. Cô nắm giữ 33 ca khúc trên BXH Billboard Hot 100 và 5 album tại Billboard 200, từng được nhận đề cử Grammy 13 lần. Bên cạnh đó, cô vẫn đang giữ kỷ lục nghệ sĩ duy nhất 3 lần nhận giải thưởng Digital Single Diamond từ Hiệp hội Công nghiệp Thu âm Mỹ (RIAA) nhờ vào ba bản siêu hit Roar, Dark Horse và Firework đều vượt ngưỡng 10 triệu về doanh số và lượng stream.

Katy còn nắm trong tay hơn 18 tỷ lượt stream, bán ra 40 triệu album và hơn 125 triệu single khắp thế giới. Với nền tảng YouTube, giọng ca Teenage Dream vẫn đang nằm trong danh sách những nghệ sĩ có nhiều lượt đăng ký nhất, đạt con số hơn 36,9 triệu và tổng lượng view lên đến 19,6 tỷ. Ngoài ra, cô còn có hơn 29,6 triệu người nghe mỗi tháng trên Spotify, đứng thứ 51 toàn cầu.

