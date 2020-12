Shawn Mendes xuất sắc “ôm trọn” vị trí No.1 Billboard thứ 4 cùng album “Wonder”

Quảng cáo

Trước đó, tất cả các album phòng thu của Shawn Mendes gồm Handwritten, Illuminate và Shawn Mendes đều nằm “chễm chệ” trên vị trí No.1 Album của BXH Billboard. Và mới đây nhất là album phòng thu thứ 4 - Wonder, một sản phẩm âm nhạc thể hiện rõ màu sắc độc đáo cùng chất Pop, Rock gây nghiện, mang đến một Shawn Mendes trưởng thành, mạnh mẽ và dữ dội hơn.

Shawn Mendes

W onder đã đạt được doanh số 89.000 bản bán ra vào tuần đầu tiên sau khi ra mắt, kết thúc vào ngày 10/12. Điều đáng nói hơn là trong top 10 tuần này, đa số đều là các album nhạc Giáng Sinh, sự quay trở lại hiển nhiên vào mỗi năm khi không khí lễ hội ngày càng hiện rõ hơn.

Tiêu chuẩn đánh giá của BXH Album của Billboard dựa trên mức độ tiêu thụ album được đo lường bằng nhiều tiêu chí khác nhau. Từ doanh thu thực nhận của album cho đến doanh số tải về của các track trong album, cuối cùng là lượng stream của track trong album. Tất cả đều được đo lường bằng các chỉ số quy định riêng của Billboard cho từng hạng mục.



Trong số 89.000 đơn vị album được đo lường cho Wonder , bao gồm 54.000 đơn vị doanh thu thực nhận của album (cả vật lý và nhạc số), 34.000 đơn vị cho lượt nghe trực tuyến (tương đương 46.92 triệu lượt stream cho các ca khúc trong album) và 1.000 đơn vị thu từ doanh số tải về.

Ngoài ra ca khúc focus của album lần này - Teach Me How To Love đạt được thành tích cao nhất là hạng 18 trên BXH Billboard Hot 100. Ca khúc mang lại màu sắc hoàn toàn khác biệt so với tổng thể toàn bức tranh của album. Nếu các ca khúc còn lại đều mang màu sắc Pop pha Rock mạnh mẽ, miêu tả những tầng cảm xúc da diết thì Teach Me How To Love lại thiên về Alternative Pop, R&B và funk, tạo nên cảm giác dung hòa tất cả những mảng cảm xúc còn dang dở.

Wonder chắc chắn sẽ mãi là một dấu ấn khó phai trong sự nghiệp của Shawn cùng những nỗ lực và tình yêu được đặt vào. Còn đối với người hâm mộ, album này chắc chắn càng mang ý nghĩa đặc biệt, mang họ đến gần hơn với những trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời.

NHƯ LÊ