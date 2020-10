Sinh nhật Tiêu Chiến: Gần 4 triệu lượt like sau một giờ, top trending nhiều quốc gia

Quảng cáo

Kể từ ngày Trần Tình Lệnh gây sốt mùa Hè năm 2019, Tiêu Chiến trở thành cái tên được hội fan girl yêu thích. Ngày 5/10 là sinh nhật của mỹ nam Trần Tình Lệnh Tiêu Chiến, anh chàng đã đăng một bài viết lên trang cá nhân tự chúc mừng sinh nhật.

“Cho tuổi 29:

Chiến, hy vọng cậu trong tuổi mới này vẫn có thể sống vui vẻ tự tại, mãi mãi vẫn thấy được ánh mặt trời. Đối với bất cứ chuyện gì cũng có thể giữ được nhiệt tình, kiên trì để theo đuổi. Gạt bỏ phiền muộn, quý trọng từng khoảnh khắc. Cám ơn ba mẹ vì 24 giờ đều là nơi tránh gió, càng muốn nỗ lực cố gắng để trở thành chỗ dựa cho họ.

Cho tuổi của tôi, cũng cho các bạn. Hi vọng chúng ta đều có thể trở thành chính mình tốt nhất! Bình an hoan hỉ, đón gió chạy nhanh đi”. - Nam diễn viên chia sẻ.

Bài đăng tự chúc mừng sinh nhật của Tiêu Chiến.

Chỉ chưa đầy một giờ sau khi đăng Weibo, bài viết của Tiêu Chiến đã có gần 4 triệu lượt like, hơn 700.000 lượt bình luận và hơn 600.000 lượt chia sẻ. Chưa hết, những hashtag chúc mừng sinh nhật nam thần tượng cũng được người hâm mộ khắp nơi trên thế giới đưa lên top trending Twitter.

Có thể kể như: Hạng 12 toàn cầu, hạng 1 & 2 ở Myanmar, hạng 1 ở Hàn Quốc, Việt Nam, Nga, Peru, hạng 1 & 3 Thái Lan, hạng 6 & 10 ở Philippines, hạng 4 ở Mexico...

Nửa đầu năm 2020, Tiêu Chiến gặp khá nhiều khó khăn do fan hâm mộ đồng loạt report (báo cáo) và đòi đánh sập hai diễn đàn lưu trữ fanfic (truyện hư cấu do fan viết) là AO3 (Archive of Our Own) và Lofter vì không hài lòng về những mẩu truyện viết về Tiêu Chiến. Điều đó khiến những fan của các nền tảng truyện này vô cùng bức xúc. Sự nghiệp của anh chàng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Khán giả sẽ sớm được gặp lại Tiêu Chiến trên màn ảnh nhỏ.

Thế nhưng hiện tại, Tiêu chiến đang dần lấy lại phong độ, trở lại đường đua Cbiz. Khán giả sẽ sớm được gặp lại Tiêu Chiến trên màn ảnh nhỏ thôi!

ILU