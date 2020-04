SM Ent cái gì cũng có, chỉ chuyên gia soát lỗi chính tả là thiếu thôi!

Hẳn các EXO-L vẫn còn nhớ chuyện album The War của EXO tưởng như được đầu tư xịn xò như thế, lại mắc một lỗi siêu sơ đẳng. Tên của Baekhyun đã bị in nhầm thành Backhyun.

Vì SM Ent chỉ phát hiện ra sai sót này sau khi mọi thứ xong xuôi, nên họ đành sửa sai cấp tốc bằng cách đính thêm một bảng sticker in tên Baekhyun chính xác để các fan dán đè lên.

Baekhyun cũng chẳng phải idol duy nhất bị SM Ent ghi sai tên đâu. Như Ten đã bị nhầm sang Tae trong chiếc túi lưu niệm của nhóm SuperM.

Concert riêng của Taemin (SHINee) nay lại thành Taenin rồi này.

Ca khúc The Chance of Love (TVXQ) có tên tiếng Hàn nghĩa là Định mệnh/ Fate. Nhưng mà ai đó ở SM Ent đã dịch thành Faith (niềm tin) rồi còn đâu.

Không biết các thành viên SNSD và SONE thấy thế nào khi nhìn sản phẩm này. Kỷ niệm 11 năm thành lập nhóm hẳn hoi, mà chữ YEAR lại thành YRAR thì nghĩa là gì đây?

Điệp khúc trong bài Umpah Umpah của Red Velvet cũng bị in lộn đoạn 2 và đoạn 1 với nhau.

Mọi người chỉ biết photocard chứ pothocard là chịu rồi đó. Các fan của nhóm NCT liệu có biết không?

Phía trên ghi rõ chữ SHINee rồi nhưng phía dưới lại gọi tên SONE là sao? Fan của SNSD đâu có liên quan gì tới SHINee chứ.

Album riêng của Yesung (Super Junior) tên là Here I Am nhưng dưới tay SM Ent thì lại thành Hear I Am rồi này.

Xin hỏi công ty SM Ent có nhóm nhạc nào tên NTC Dream không vậy?

