“Snowdrop” của Jisoo (BLACKPINK) chính thức chốt dàn diễn viên toàn trai xinh gái đẹp

Ngày 5/10, nhà đài JTBC đã chính thức xác nhận Jisoo (BLACKPINK) và Kim Hye Yoon sẽ góp mặt trong phim Snowdrop cùng dàn diễn viên đã thông báo trước đó bao gồm Jung Hae In, Jang Seung Jo, Yoon Se Ah và Jung Yoo Jin. Theo các nhà sản xuất, đây là bộ phim tập hợp được đội ngũ diễn viên vừa trẻ đẹp, vừa có kỹ năng diễn xuất nên khán giả có thể chờ đợi một bộ phim chất lượng.

Dàn diễn viên chính thức của "Snowdrop" khiến khán giả bấn loạn vì visual đẹp đều

Snowdrop là tác phẩm mới nhất của đạo diễn kiêm biên kịch SKY Castle, bộ phim từng làm mưa làm gió màn ảnh nhỏ xứ Hàn vào năm 2019. Snowdrop lấy bối cảnh Seoul năm 1987, kể về chuyện tình yêu đẹp giữa hai người trẻ tuổi. Im Soo Ho (do Jung Hae In thủ vai), một sinh viên của trường đại học danh giá bỗng một ngày phải lẩn trốn trong ký túc xá nữ với cơ thể đầy máu. Còn Eun Young Cho (do Jisoo thủ vai), cô sinh viên lạc quan vui tính đã đồng ý che giấu anh chàng, còn chăm sóc cho Soo Ho chu đáo trong hoàn cảnh bị giám sát chặt chẽ.

"Snowdrop" kể về tình yêu đẹp vượt khó khăn của cặp đôi nam nữ chính

Bên cạnh 2 vai chính, nhà sản xuất cũng tiết lộ thông tin về các nhân vật phụ. Yoon Se Ah thủ vai Pi Seung Hee, một giám thị nổi tiếng nghiêm khắc và đáng sợ của ký túc xá nữ. Kim Hye Yoon sẽ đóng vai Kye Boon Ok, một nhân viên quản lý điện thoại tại ký túc xá, phải từ bỏ việc trường đại học vì hoàn cảnh gia đình. Jang Seung Jo vào vai Lee Kang Moon, người đứng đầu Đội 1 của cục NIS, luôn chăm chỉ và kiên quyết làm mọi thứ theo sách vở. Còn Jung Yoo Jin sẽ là Jang Han Na, một đặc vụ NIS có tính cách nóng nảy nhưng vô cùng đam mê công việc.

Bộ ba diễn viên trẻ được trông đợi đưa "Snowdrop" trở thành hiện tượng vào năm tới

Từ thông báo chính thức của nhà đài, netizen càng mong chờ hơn vào vai chính đầu tiên của Jisoo. Ngoài ra, kịch bản đã được thay đổi so với nội dung ban đầu để tránh gây tranh cãi cho thấy nhà sản xuất đã lắng nghe ý kiến đóng góp của khán giả. Trên các diễn đàn cũng như mạng xã hội, netizen đang hào hứng với Snowdrop và tò mò không biết dàn diễn viên “đẹp đều” liệu có làm nên kỳ tích mới cho JTBC vào năm sau.

Khán giả vô cùng chờ đợi màn xuất hiện với vai trò nữ chính đầu tiên của Jisoo

