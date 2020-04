So Ji Sub cưới vợ rồi, khi nào tới lượt những “ông chú độc thân đẹp trai” khác?

Quảng cáo

Ngày 7/4, sau thời gian dài showbiz Hàn im ắng vì COVID-19 thì các fan vỡ òa tin vui So Ji Sub cưới vợ. Sau hai năm hẹn hò, ông chú đẹp trai đã quyết định trói chặt đời mình với Cho Eun Jung, cô phát thanh viên xinh đẹp kém mình 17 tuổi. Việc So Ji Sub đã thành chồng người ta lại khiến các fan thắc thỏm tự hỏi không biết đến khi nào những ông chú độc thân vui tính khác cũng chịu lấy vợ đây.

Nhắc đến các nam thần cùng thế hệ với So Ji Sub thì không thể không nhắc đến Jung Woo Sung. Xét về độ đẹp trai hút hồn fan nữ thì Jung Woo Sung còn đỉnh hơn nữa. Ấy thế mà nam thần của K-Drama lại chịu cảnh thất tình trong đau đớn.

Anh đã từng hẹn hò với nữ diễn viên Lee Ji Ah, đã tính chuyện kết hôn thì ngay lúc đó, Lee Ji Ah bị báo chí khui chuyện đã từng kết hôn với huyền thoại âm nhạc Seo Taiji và cũng đã bí mật ly hôn từ lâu rồi. Mọi chuyện vỡ lở và Jung Woo Sung chính là người chịu tổn thương nhiều nhất, khiến nhiều năm qua rồi mà anh vẫn chưa tính chuyện hẹn hò.

Sau hai mối tình ồn ào với Song Hye Kyo và Kang So Ra, ai cũng băn khoăn không biết Hyun Bin đã có tình yêu mới hay chưa. Khán giả từng miệt mài đẩy thuyền Hyun Bin với Son Ye Jin vì hai người quá sức đẹp đôi, lại còn siêu thân thiết ăn ý. Nhưng Hạ Cánh Nơi Anh kết thúc vài tháng rồi mà thuyền Hyun Bin - Ye Jin vẫn dậm chân tại chỗ và Hyun Bin vẫn là nam thần đẹp trai độc thân.

Trong phim Goblin, yêu tinh Kim Shin chờ đợi cô dâu của mình cả nghìn năm thì ngoài đời, nam diễn viên Gong Yoo ngấp nghé 40 tuổi rồi vẫn chưa có mối tình công khai nào hết. Mỗi lần xuất hiện, anh vẫn phong độ đẹp trai, vẫn nở nụ cười đốn tim fan và vẫn khẳng định mình đang độc thân bền vững. Dù rất nhiều lần bị đồn đại là sắp cưới bạn diễn Jung Yoo Mi nhưng cho đến bây giờ, hai ngôi sao vẫn khẳng định họ chỉ là bạn thân mà thôi.

Cái thời Song Seung Hun và Lưu Diệc Phi công khai chuyện tình cảm, ai cũng ngỡ hai người sẽ sớm chốt sổ bằng một đám cưới siêu hoành tráng. Đâu ngờ chuyện tình đứt gánh giữa đường, khiến Song Seung Hun đến bây giờ vẫn là ông chú độc thân vui tính của showbiz Hàn. Khán giả giờ đã chán thắc mắc khi nào Song Seung Hun cưới vợ mà chỉ hỏi thăm bí quyết hack tuổi khi anh ngày càng phong độ trẻ đẹp hơn trước.

Jo In Sung cũng khiến người ta băn khoăn không hiểu sao một người đẹp trai, tài giỏi, tốt tính như thế lại chưa gặp được chân ái của đời mình? Rất lâu về trước, Jo In Sung từng hẹn hò với Kim Min Hee nhưng rồi trong khi bạn gái cũ đã có tình mới từ nhiều năm nay thì Jo In Sung vẫn vui vẻ với cuộc sống độc thân.

Hải Phong