So Ji Sub đã thành “chồng người ta”, thay cho đám cưới là hành động cực ý nghĩa

Trong những ngày showbiz siêu trầm lắng vì đại dịch COVID-19 tung hoành thì nam diễn viên "Giày thủy tinh" So Ji Sub bất ngờ mang đến tin vui cho khán giả. Hôm nay (7/4), anh và bạn gái Cho Eun Jung chính thức đăng ký kết hôn để trở thành vợ chồng hợp pháp.

Vì Hàn Quốc đang oằn mình chống chọi lại dịch COVID-19, mọi người cần hạn chế tụ tập nên thay vì một đám cưới rình rang hoành tráng như bao ngôi sao khác thì So Ji Sub chỉ tổ chức một buổi tiệc nhỏ ấm cúng với những người thân trong gia đình hai bên mà thôi.

So Ji Sub đã kết hôn.

Cũng nhân ngày trọng đại này, hai vợ chồng So Ji Sub đã quyên góp 50 triệu won (khoảng 1 tỷ đồng) tới quỹ hỗ trợ trẻ em đang gặp khó khăn trong việc học tập từ xa, cần các trang thiết bị phụ trợ. Trước đồn đoán của nhiều người rằng So Ji Sub kết hôn đột ngột thế này vì hai người sắp lên chức bố mẹ, công ty quản lý của nam diễn viên khẳng định rằng đám cưới này được lên kế hoạch từ trước. Cũng vì vướng phải dịch COVID-19 mà So Ji Sub và vợ phải hoãn chuyến du lịch trong tuần trăng mật.

Cho Eun Jung được khen là rất xứng đôi với So Ji Sub.

So Ji Sub và phát thanh viên Cho Eun Jung (kém anh 17 tuổi) đã hẹn hò từ năm 2018 và bị trang tin Dispatch khui ảnh hẹn hò bí mật. Cuối năm ngoái, So Ji Sub đã mua một căn hộ sang trọng ở khu chung cư cao cấp Hannam The Hill mà nhiều sao Hàn đang ở và từ khi đó, nhiều người đã đồn đoán So Ji Sub tậu nhà mới để cưới vợ.

Hai người quen nhau từ một buổi phỏng vấn.

Tuy Cho Eun Jung không phải cái tên đình đám ở showbiz nhưng các fan đều khen So Ji Sub thật là biết chọn vợ. Nữ phát thanh viên này có ngoại hình xinh đẹp chẳng kém diễn viên hay idol, học vấn cũng rất ổn và đã từng theo học trường nghệ thuật Seoul cũng như tốt nghiệp trường đại học nữ Ewha danh giá.

Trí Anh