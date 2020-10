Sốc: Mariah Carey tung tự truyện "bóc phốt" showbiz, Jennifer Lopez bị dân tình réo tên

Vào ngày 29/9 vừa qua, huyền thoại làng nhạc Mariah Carey vừa tung ra cuốn tự truyện The Meaning of Mariah Carey, hợp tác cùng nữ nhà văn Mỹ Michaela Angela Davis. Cuốn sách này đã đạt được nhiều thành tích đáng nể ngoài mong đợi, thậm chí còn đứng đầu top những tự truyện bán chạy trên hệ thống mua hàng trực tuyến Amazon tại Mỹ cùng nhiều hệ thống khác.

Tự truyện "The Meaning of Mariah Carey". - Nguồn: Variety

Cuốn sách không chỉ tiết lộ nhiều chi tiết về đời sống cá nhân từ thuở ấu thơ cho tới hiện tại, giọng ca We Belong Together còn vạch trần nhiều mặt tối khác của ngành công nghiệp thu âm thông qua quá khứ của bản thân. Trong đó có việc tố cáo chồng cũ kiêm nhà sản xuất âm nhạc Tommy Mottola và một nhân vật nữ (dù không nhắc tên) được khán giả tin chắc là diễn viên/ ca sĩ Jennifer Lopez.

Mariah Carey và chồng cũ Tommy Mottola. - Nguồn: Daily Mirror

Để nói kĩ hơn, theo như nhiều nguồn tin cho biết, trong quá khứ Mariah Carey từng bị hãng đĩa Sony cũng như chồng cũ Tommy (cũng làm việc dưới trướng hãng này) thao túng phong cách âm nhạc, khiến cô không được tự do định hình phong cách. Việc cô ly dị và "dứt áo ra đi" khỏi hãng Sony đã khiến Tommy vô cùng tức giận. Ông đã dùng mọi cách để cho Mariah và album Glitter bấy giờ không thể tỏa sáng như nhiều sản phẩm khác.

Theo một câu trích nguyên văn trong cuốn sách rằng: “After hearing my new song, using the same sample I used, Sony rushed to make a new single for another female entertainer on their label (whom I don’t know).” (Dịch: “Sau khi nghe bài hát mới của tôi được tạo thành từ cùng bản nháp mẫu, Sony đã vội vàng tạo một đĩa đơn cho một nhân vật giải trí nữ khác (người mà tôi không biết là ai.”)

Những lời này được xem như lời cáo buộc hãng đĩa Sony đã tự ý sử dụng chất xám của Mariah để dựng nên một bài hát cho một ca sĩ khác, và không ai khác, các độc giả lập tức đoán ra người được nhắc tới chính là Jennifer Lopez. Để chắc chắn cho điều này, câu “whom I don’t know” được cho là được lấy cảm hứng từ chính câu nói “I don’t know her” (“tôi không biết cô ta là ai”) nổi tiếng của nữ diva này khi cô trả lời phỏng vấn liệu có biết Jennifer Lopez là ai hay không trong quá khứ.

Không chỉ hạ thấp JLo bằng cách gọi cô là “nhân vật giải trí nữ” thay vì gọi là “ca sĩ”, Mariah còn dùng chính tên bài hát của JLo là I’m Real để kết thúc một chương của cuốn sách. Theo nhiều giả thuyết, I’m Real - ca khúc đã đưa tên tuổi Jennifer Lopez vào làng nhạc thế giới - được cho chính là ca khúc “lấy chất xám” của Mariah Carey, đạo nhái từ ca khúc Loverboy nổi tiếng.

Mariah Carey và Jennifer Lopez đã là kẻ thù không đội trời chung hơn 20 năm nay. - Nguồn: Eva

Lùm xùm giữa 2 nhân vật lớn trong làng nhạc này đã xảy ra nhiều thập kỷ nay, và có lẽ còn lâu mới kết thúc.

Mark Nguyễn

Tổng hợp