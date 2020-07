SỐC: “Tiểu tam đẹp nhất phim Hàn” Han So Hee lao đao vì mẹ ruột bị tố lừa đảo

Quảng cáo

Thỉnh thoảng, khán giả lại thấy một sao Hàn nào đó khổ sở khi bố mẹ ruột lộ chuyện quỵt nợ hoặc lừa đảo người khác một khoản tiền lớn. Có người chọn cách đứng ra trả tiền hộ để dập tắt ồn ào, có người quyết định nói thẳng rằng mình đã không còn liên quan gì đến bố mẹ nên từ chối trả những khoản nợ từ trên trời rơi xuống này.

Han So Hee bị kéo vào ồn ào mẹ ruột lừa đảo tiền bạc

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng tố cáo mẹ của Han So Hee lừa đảo tiền bạc. Han So Hee đang được chú ý sau phim Thế Giới Hôn Nhân nên đương nhiên tin tức liên quan đến mẹ của cô cũng gây xôn xao. Bài đăng tiết lộ mẹ của Han So Hee quản lý một quỹ tiết kiệm nơi các thành viên sẽ đóng góp hàng tháng, mỗi tháng sẽ đến lượt một người được nhận tổng số tiền thu được.

Mẹ của cô đã nợ hơn 500 triệu đồng gần bốn năm nay

Chủ nhân bài đăng đã tham gia quỹ từ thang 10/2015 đến tháng 8/2016, nộp vào đó tổng cộng gần 27 triệu won (khoảng 520 triệu đồng) nhưng chưa đến kỳ lĩnh toàn bộ khoản tiền thì mẹ của Han So Hee đã biến mất. Tuy đã bị các thành viên trong nhóm dọa kiện nhưng bà ta vẫn đổi số điện thoại và tìm mọi cách lẩn tránh. Bà ta cũng chỉ trả rất ít tiền cho mọi người một cách nhỏ giọt.

Han Seo Hee từ lâu không nói chuyện với mẹ nhưng vẫn bị liên đới vào vụ việc

Nạn nhân kể rằng mình rất đau khổ khi mất đi khoản tiền lớn và tức giận hơn nữa khi thấy Han So Hee ngày càng nổi tiếng. Nạn nhân đã từng tìm đến công ty chủ quản của Han So Hee để đòi tiền mà không được. Bản thân mẹ của Han So Hee cũng khẳng định bà không nói chuyện hay liên quan gì đến con gái.

Hiện giờ phía Han So Hee cũng chưa có phản hồi gì về bài tố cáo này. Nhưng cộng đồng mạng hết sức thương cảm cho cô bị liên lụy vào rắc rối của mẹ. Bởi bố mẹ Han So Hee ly hôn đã lâu, cô lớn lên cùng bà ngoại nên nếu bây giờ ép Han So Hee phải chịu trách nhiệm cho khoản nợ của mẹ thì thật sự bất công cho cô.

