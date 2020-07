Somi trổ tài phân thân, quyết giấu vũ đạo trong MV “What You Waiting For”

Quảng cáo

Vào 16h chiều ngày 22/7 (theo giờ Việt Nam), "bông hồng lai" Somi đã chính thức "thả xích" single What You Waiting For và MV cùng tên. Đây là màn comeback đầu tiên của Somi sau hơn 1 năm debut với tư cách ca sĩ solo cùng single Birthday.

What You Waiting For là một bản R&B Dance với âm thanh rộn rã. Lời bài hát nói về một cô gái đang chờ đợi tình yêu. Somi không chỉ đồng sáng tác bài hát với nhà sản xuất Teddy mà cô nàng còn tham gia viết lời cho ca khúc, thể hiện sự phát triển như một nghệ sĩ khi Somi định hình bản sắc âm nhạc của mình.

Thưởng thức MV What You Waiting For, bạn có nhận ra điều đặc biệt nào không? Đó là có tận 7 Somi khác nhau trong MV: Somi trong phòng, Somi áo đen, Somi ở khách sạn, Somi đi quẩy party, Somi trên thuyền, Somi ca sĩ, Somi mặc váy. Cuối MV còn có hẳn phần credit cho 7 Somi đấy nhé!

Dù có 7 cái tên nhưng tất cả đều được biến tấu từ tên của Somi mà thôi. (Ảnh chụp màn hình)

Điều đặc biệt thứ hai chính là vũ đạo. Dù đây có thể xem là lợi thế của Somi nhưng trong MV, trừ những cảnh Somi nhún nhảy theo nhạc thì gần như không hề có một đoạn vũ đạo nào đúng nghĩa. Sau khi MV ra mắt, Somi đã tiết lộ vũ đạo của điệp khúc What You Waiting For trên tài khoản TikTok của cô nàng.

Trước thềm comeback, Somi đã đón tin không vui khi hacker tấn công kênh YouTube của The Black Label và xóa luôn teaser thứ ba của cô nàng. Tuy nhiên hiện tại, Somi đã có thể vui trở lại vì MV và cả ca khúc What You Waiting For đang nhận được phản ứng tích cực từ khán giả. Sau 2h ra mắt, What You Waiting For đã lọt Top 20 trên Melon.

Tài khoản Instagram của Somi cũng cán mốc 7 triệu lượt follow rồi. (Ảnh chụp màn hình)

Còn chờ gì nữa, chúng ta cùng thưởng thức What You Waiting For thôi nào!

Trina