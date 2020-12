Sức hấp dẫn của “Kimetsu no Yaiba“: Không thể thiếu đồ họa siêu đỉnh!

Quảng cáo

Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer/ Thanh Gươm Diệt Quỷ) đã trở thành một trong những thương hiệu anime - manga thành công nhất tại Nhật Bản. Không chỉ có manga (truyện tranh) ăn khách, được nhiều nước trên thế giới mua bản quyền xuất bản, 26 tập phim anime (hoạt hình) Kimetsu no Yaiba lên sóng vào năm ngoái cũng thành công rực rỡ. Tất cả đã dọn đường cho phần phim điện ảnh Kimetsu no Yaiba The Movie: Infinite Train (Thanh Gươm Diệt Quỷ: Chuyến Tàu Vô Tận) chinh phạt các rạp chiếu trong thời điểm cuối năm 2020 này.

Bất chấp COVID-19, "Kimetsu no Yaiba" vẫn đạt doanh thu kỷ lục.

Năm 2020 là một năm ảm đạm của nền công nghiệp điện ảnh. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều phim bom tấn đã phải dời lịch chiếu sang năm 2021 hoặc trình chiếu trên các kênh xem trực tuyến. Nhưng Kimetsu no Yaiba đã trở thành một trong những ngoại lệ hiếm hoi. Sức hấp dẫn của bộ phim đã khiến hàng triệu dân Nhật gạt qua nỗi sợ bị lây nhiễm để đến rạp chiếu phim.

Trang The Japan Times dẫn thông tin từ xưởng phim Ufotable cho biết phần phim điện ảnh Kimetsu no Yaiba The Movie: Infinite Train đã thu về hơn 12 triệu USD vào ngày đầu công chiếu, sau ba ngày đạt được 44 triệu USD. Sau 59 ngày công chiếu, phim đã thu về gần 300 triệu USD. Từ trước tới nay, chỉ có Spirited Away là đạt được doanh thu tầm này tại Nhật, nhưng phải mất 253 ngày.

Cả manga lẫn anime của "Kimetsu no Yaiba" đều bùng nổ.

Kimetsu no Yaiba kể câu chuyện về cậu bé Tanjirou sau khi trải qua nỗi đau cả nhà bị quỷ sát hại, em gái Nezuko bị biến thành quỷ, đã lên đường để học hỏi và chiến đấu, trở thành một người diệt quỷ và tìm cách giúp Nezuko trở lại làm người. Phần phim điện ảnh này nối tiếp câu chuyện đã diễn ra ở 26 tập của bộ anime chiếu trước đó. Nhân vật trung tâm của phần phim này là Viêm trụ Rengoku Kyoujurou. Dĩ nhiên bộ tứ Tanjirou, cô em gái Nezuko, Zenitsu và Inosuke cũng đồng hành, mang đến các trận chiến mãn nhãn, xen kẽ là những phân cảnh hài hước và cảm động.

Ngoài cốt truyện hấp dẫn, điều giúp anime Kimetsu no Yaiba gây ấn tượng với khán giả chắc chắn không thể bỏ qua những yếu tố mà manga không thể có. Xưởng phim hoạt hình Ufotable của Nhật đã đầu tư khủng cho bộ phim này khi chi tiền mạnh tay cho nhiều khâu thực hiện. Dàn diễn viên lồng tiếng của phim từ nhân vật chính đến nhân vật phụ đều do những nghệ sĩ lồng tiếng nổi danh tại Nhật đảm nhận. Phần nhạc phim được chọn lọc trong khoảng 300 bài và xuyên suốt cả phim khán giả tinh ý sẽ nhận thấy không có đoạn nhạc nào được lặp lại.

Nhân vật trung tâm của phần phim "Chuyến Tàu Vô Tận" là Viêm Trụ.

Điểm cộng lớn nhất chắc chắn phải thuộc về kĩ xảo khi mang đến những trải nghiệm cực kỳ mãn nhãn. Là một anime về đề tài diệt quỷ, các phân cảnh hành động sẽ rải đều mỗi tập phim. Các cảnh giao tranh giữa Đội diệt quỷ và Quỷ, giữa Hơi Thở và Huyết Quỷ Thuật vô cùng đặc sắc.

Xưởng phim Ufotable đã vẽ thủ công và thêm vào các hiệu ứng đặc biệt cho Kimetsu no Yaiba bản anime. Trên thế giới, hoạt hình vẽ tay dường như đã hết thời, bởi đồ họa thực hiện trên máy tính sẽ cho sản phẩm mượt mà hơn. Nhưng riêng ở Nhật hoạt hình vẽ tay vẫn rất được yêu thích, và thành công của Kimetsu no Yaiba đã cho thấy hoạt hình vẽ tay vẫn mượt mà và sắc bén không thua kém gì dựng bằng máy tính.

Kỹ xảo đồ họa là một trong những điểm xuất sắc nhất của anime.

Các cảnh hành động của Kimetsu no Yaiba được miêu tả rất tỉ mỉ, khán giả có thể theo dõi được các chiêu thức, nhưng vẫn đảm bảo được độ nhịp nhàng và quyết liệt của một cuộc chiến. Từng yếu tố nhỏ nhất, như những bông hoa trong Huyết Quỷ Thuật của phu nhân Tamayo được vẽ tỉ mỉ dù có cả trăm bông rực rỡ.

Hãy cùng xem lại một số phân cảnh tuyệt đẹp mãn nhãn của Kimetsu no Yaiba nhé!

Thủy Trụ Tomioka Giyuu trong một phân cảnh hoành tráng tuyệt đẹp.

Tanjirou cùng chiêu thức của mình.

Tanjirou xoay sở linh hoạt trong căn nhà có Quỷ dùng trống.

Trùng Trụ Shinobu và chiêu thức rực rỡ của cô.

Phân cảnh Tanjirou đối đầu Quỷ Nhện Rui vẫn luôn là một trong những cảnh hấp dẫn nhất.

