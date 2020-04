Sức mạnh của Lady Gaga: Kêu gọi hơn 800 tỷ đồng chống COVID-19, dàn sao “khủng” hưởng ứng

Quảng cáo

Khi "Mẹ Quái Vật" ra tay kêu gọi quyên góp chống dịch

Lady Gaga đã cùng tổ chức Global Citizen (Tổ chức Công dân toàn cầu) vận động quyên góp được 35 triệu USD (tương đương 800 tỷ đồng) nhằm ủng hộ tích cực cho công tác đẩy lùi dịch COVID-19.

Lady Gaga luôn có sức ảnh hưởng rất lớn. Ảnh: Internet

Trong buổi họp báo v ừa qua, giọng ca Bad Romance cho biết rằng khoảng tiền này được huy động chỉ vỏn vẹn trong vòng 7 ngày. Số tiền quyên góp này sẽ giúp ích rất nhiều cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Hợp tác cùng dàn sao “khủng” đổ bộ chương trình truyền hình

Không chỉ dừng lại ở đó, Lady Gaga còn dùng sức ảnh hưởng mạnh mẽ của mình để mang đến những điều tích cực khác cho cộng đồng, người hâm mộ trong thời gian khó khăn này. Cụ thể, ngôi sao nhạc Pop chuẩn bị ra mắt chương trình truyền hình ý nghĩa nhằm tiếp thêm sức mạnh cho tất cả mọi người mang tên One World: Together At Home với sự tham gia của các ngôi sao như David Beckham, John Legend, Billie Eilish, Lizzo, Eddie Vedder...

“Hãy ở yên trong nhà và ngồi xuống thưởng thức chương trình” - đó là những gì Lady Gaga muốn nhắn nhủ tới bạn.



Được biết, chương trình đặc biệt này sẽ lên sóng vào tối ngày 18/4/2020 và được trực tiếp trên các nền tảng YouTube, Apple Music, Facebook, Instagram, Twitter... Bộ ba MC đình đám hàng đầu nước Mỹ Stephen Colbert, Jimmy Fallon và Jimmy Kimmel sẽ giữ vai trò host trong show.

Nghệ sĩ hài - người dẫn chương trình quen thuộc Jimmy Fallon sẽ giữ vai trò host cho chương trình đặc biệt này.

Gia Khánh