SuperM trở lại một cách “khác biệt”, tiết lộ về sự hợp tác đặc biệt cùng Marvel

Trung thành với truyền thống MV "đóng hộp" của nhà SM, tuy nhiên, One đã chứng tỏ rằng mình là một “gã khác biệt” với sự kết hợp hiệu ứng ánh sáng, màu sắc và kỹ xảo hoành tráng. Nội dung MV dày đặc các hình ảnh ẩn dụ ám chỉ về những thế giới song song trong như ma trận, ngập tràn hơi thở của những bộ phim siêu anh hùng bom tấn.

SuperM tại buổi họp báo trực tuyến giới thiệu MV "One" và album đầu tay "SuperOne"

Ngay cả bản thân bài hát chủ đề One cũng đã là một sự khác biệt khi được kết hợp bởi hai ca khúc b-side là Monster và Infinity, được thực hiện bởi Hybrid Remix. Lời bài hát thể hiện ý chí vượt qua những khó khăn phía trước mà không chút sợ hãi để tiến đến với một đích đến cao hơn, ấn tượng hơn. Bằng khả năng trình diễn ấn tượng đến từ "ACE-line" của SM, SuperM hoàn toàn làm chủ và đưa One lên một tầm cao mới.

7 thành viên của SuperM gồm: Ten (WayV), Baekhyun (EXO), Lucas (WayV), Taemin (SHINee), Taeyong (NCT127), Kai (EXO) và Mark (NCT127)

Đồng thời với việc phát hành MV ca khúc chủ đề, SuperM cũng chính thức ra mắt full album phòng thu đầu tay SuperOne. Album có tổng cộng 15 ca khúc nhằm thể hiện chung một thông điệp: Mỗi người trong chúng ta đều có sức mạnh đặc biệt (Super) của riêng mình (One) và hãy cùng nhau vượt qua những khó khăn mà chúng ta đang gặp phải bằng một loại sức mạnh tổng hợp (One).

SuperM

Kết hợp cùng những hit-maker quen thuộc của SM như Yoo Young Jin, KENZIE, đội ngũ nhà sản xuất nổi tiếng LDN Noise, Moonshire, cũng tham gia sản xuất cho album lần này. Được biết, One là bài hát đầu tiên được thực hiện trong Online Camping Song (Trại sáng tác online) của SM. Ngoài ra, Taeyong và Mark cũng đã tham gia vào phần lời và phần sáng tác của bài hát.

Cũng trong buổi họp báo ra mắt album, SuperM cũng lần đầu công bố sự hợp tác với gã khổng lồ Marvel bằng việc phát hành truyện tranh và hàng loạt sản phẩm merchandise đặc biệt. Mặc dù gặp phải những trở ngại nhất định về lịch trình quảng bá do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tuy nhiên, SuperM vẫn rất tự tin và mong chờ phản ứng của khán giả về sự trở lại này.

Hình ảnh "nhá hàng" cho màn hợp tác giữa SuperM và Marvel được đăng tải trên tài khoản Twitter chính thức của SuperM

SuperM đã lần đầu biểu diễn One trên talkshow nổi tiếng Ellen Show và nhận được vô số lời khen ngợi. Đồng thời, nhóm cũng cho ra mắt chương trình thực tế của riêng mình là SuperM’s MTopia và As You Wish – hứa hẹn thể hiện nhiều khía cạnh quyến rũ khác biệt.

MV "One" - SuperM

QIN