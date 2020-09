SuperM tung độc chiêu: Kết hợp 2 bài B-side thành ca khúc chủ đề “One“

Quảng cáo

Sau 2 màn "mở đường" hoành tráng với 100 và Tiger Inside, SuperM đã chính thức trở lại vào lúc 11h trưa ngày 25/9 (theo giờ Việt Nam) với full album Super One gồm 15 ca khúc, trong đó ca khúc chủ đề là One (Monster & Infinity). Bài hát thể hiện quyết tâm vượt qua gian khổ và vươn cao hơn nữa.

Thú vị là nếu nhìn vào tracklist của Super One, chúng ta sẽ thấy tên ca khúc chủ đề One (Monster & Infinity) và ngay sau đó là hai bài hát Monster và Infinity. Điều đặc biệt chính là đây: SM đã phối hai ca khúc B-side riêng biệt Monster và Infinity để tạo thành bài hát chủ đề One.

Tracklist full album Super One

Lật lại lịch sử của SM thì đây mới là lần thứ hai SM quyết định sử dụng chiêu thức độc đáo "tuy 2 mà 1, tuy 1 mà 2" này": Kết hợp 2 bài B-side thành ca khúc chủ đề và cả 2 bài đều có mặt trong cùng 1 album. Lần đầu tiên là với SHINee cùng ca khúc Sherlock (Clue + Note).

Taemin (cũng là một thành viên của SHINee) chia sẻ trong buổi họp báo giới thiệu album rằng: “Tôi đã từng làm điều đó một lần với Sherlock của SHINee, nhưng lần này tôi đã có thêm nhiều bí quyết và điều đó rất thú vị.” Sherlock là một bài hát thành công của SHINee nên hy vọng rằng One cũng sẽ để lại ấn tượng và được các fan yêu thích.

Bên cạnh đó, nhắc đến SuperM thì không thể không nhắc đến Vietsub. Tiếp nối các ca khúc trước đây, One (Monster & Infinity) cũng có Vietsub vô cùng "bá đạo" khiến các fan rất thích thú.

Ảnh chụp màn hình

Ảnh chụp màn hình

Các fan gật gù: "Thật chí lý!" - Ảnh chụp màn hình

Thấy câu này, các fan nói vui rằng hãy quạu một cách thanh lịch như SuperM - Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, Kai cũng chia sẻ trong buổi họp báo giới thiệu album rằng: "Album lần này bao gồm nhiều thể loại âm nhạc khác nhau và có một thông điệp chính xuyên suốt toàn bộ album, đó chính là hy vọng. Hiện tại chúng ta đang phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Hãy cùng nhau vượt qua và tôi mong rằng mọi người đều tìm thấy được hy vọng."

SuperM trong buổi họp báo giới thiệu album

Được biết, SuperM sẽ có màn trình diễn đầu tiên cho One (Monster & Infinity) tại chương trình nổi tiếng The Ellen Degeneres Show của Mỹ.

Trina