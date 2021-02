Tài tử Armie Hammer bị “phong sát” sau lùm xùm gây sốc, “Call Me By Your Name 2” không hẹn ngày gặp lại?

"Phong sát" là thuật ngữ dùng để chỉ việc một người nổi tiếng bị công chúng tẩy chay, các đơn vị truyền thông cấm sóng trên diện rộng, mọi hoạt động nghệ thuật trong tương lai bị ngăn cản, đóng băng vô thời hạn vì gây ra một scandal chấn động (thường ở mức độ vi phạm pháp luật hoặc các tiêu chuẩn đạo đức một cách nghiêm trọng).

Bắt nguồn từ nền giải trí Hoa ngữ nhưng hiện nay, thuật ngữ trên đã được công chúng sử dụng một cách rộng rãi hơn. Nam diễn viên đình đám Armie Hammer (Call Me By Your Name, The Social Network...) đang là nhân vật tiếp theo lao đao vì "án phạt ngầm" này.

Nam diễn viên Armie Hammer nổi lên sau sự thành công của bộ phim "Call Me By Your Name"

Khác với hai nhân vật phía trên, nguồn cơn sự lụy bại của Armie Hammer xuất phát từ một lời tố cáo nạc danh trên mạng xã hội khẳng định nam diễn viên có sở thích vô cùng biến thái. Tài khoản này đã cung cấp một loạt những ảnh chụp màn hình tin nhắn anh tán tỉnh phụ nữ bằng những ngôn từ gây sốc như: "Tôi muốn ăn thịt em", "Tôi thèm khát máu của em"...

Ngay lập tức, đại diện pháp luật của Armie Hammer đã lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc, cho biết: " Những câu chuyện được đồn thổi trên mạng xã hội đã được định hướng một cách sai lệch nhằm đưa ra những thông tin một chiều với mục đích hủy hoại thanh danh của ông Hammer." Đồng tình với quan điểm trên , nam diễn viên cũng cho hay anh "sẽ không phản hồi lại những cáo buộc nhảm nhí" và những thông tin trên là "một cuộc tấn công trên mạng bị phóng đại và giả mạo nhắm vào tôi".

Tuy vậy, những "bóng hồng" từng xuất hiện trong cuộc đời của nam tài tử The Social Network lại có những phản ứng khá trái ngược. Courtney Vucekovich - bạn gái cũ của anh kể lại những trải nghiệm kinh hoàng khi hai người còn bên nhau: "Anh ta nói muốn bẻ gãy xương sườn tôi để nướng lên ăn." Sau khi kết thúc mối quan hệ với bạn trai, cô đã phải đi điều trị tâm lý.

Trong khi đó, người vợ từng bên Armie Hammer suốt một thập kỷ - cô Elizabeth Chambers lại có những chia sẻ khá mập mờ, được cho là ngầm khẳng định sở thích kì quái của chồng cũ:

"Trong nhiều tuần liền, tôi đã cố gắng để dần tiếp nhận mọi thứ đang diễn ra. Tôi đã bị sốc, đau lòng và sụp đổ. Tôi vẫn đang lắng nghe và sẽ tiếp tục học hỏi và giáo dục bản thân mình về những vấn đề nhạy cảm này. Tôi đã không nhận ra mình từng không biết quá nhiều điều. Tôi luôn sẵn lòng ủng hộ bất cứ nạn nhân nào của lạm dụng tình dục và thôi thúc bất kì ai đã phải trải qua nỗi đau này tìm đến sự giúp đỡ mà họ cần.

Tại thời điểm này, tôi sẽ không còn bình luận thêm bất kì lần nào nữa về vấn đề này. Mối quan tâm và tập trung chính của tôi sẽ là tiếp tục chăm sóc các con, hoàn thành công việc và tiếp tục chữa lành những tổn thương trong thời điểm cực kì khó khăn này. Xin được cảm ơn tất cả tình yêu và sự quan tâm của mọi người, cảm ơn các bạn đã luôn tốt bụng, tôn trọng và quan tâm đến những đứa trẻ của tôi trên con đường chúng tôi học cách bước tiếp."

Nhà sản xuất dự án "The Offer" đã thẳng tay gạch tên Armie Hammer ra khỏi danh sách diễn viên chính thức.

Trước những phản ứng trái chiều, tính đến thời điểm hiện tại đã có hai dự án lớn thông báo gạch tên Armie Hammer ra khỏi danh sách diễn viên chính thức: Phim tình cảm lãnh mạn Shotgun Wedding với sự tham gia của Jennifer Lopez và dự án phim dài tập The Offer - tái hiện quá trình thực hiện tác phẩm kinh điển The Godfather. Không chỉ vậy, công ty quản lý và đại diện phát ngôn của anh cũng đã lần lượt bỏ rơi nam tài tử. Có thể nói, sự nghiệp diễn xuất của Armie Hammer sau nhiều năm vun đắp đã chính thức lụy tàn từ đây.

"Call Me By Your Name" là cú hích quan trọng trong sự nghiệp của Armie Hammer.