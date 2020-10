“Tale Of The Nine Tailed“: Vừa mở màn, anh em Kim Bum - Lee Dong Wook đã đánh nhau ra trò

Tối ngày 7/10, Tale Of The Nine Tailed chính thức lên sóng và thu về kết quả vô cùng thành công. Không chỉ riêng phần "visual" của cả ba nhân vật chính: Yi Yeon (Lee Dong Wook), Yi Rang (Kim Bum) và Nam Ji Ah (Jo Bo Ah) khiến khán giả thổn thức. Những cảnh chạm trán nảy lửa của các nhân vật trong phim cũng vô cùng mãn nhãn. Bên cạnh đó, diễn xuất đồng đều của dàn diễn viên cũng giúp cho cảm xúc bộ phim được cân bằng, có gay cấn cũng có cả hài hước đan xen.

Cửu vĩ hồ Yi Yeon không chỉ đẹp trai chuẩn nam thần mà nói chuyện còn vô cùng "mặn mòi"

Và giá trị nhan sắc của Yi Rang cũng không phải dạng vừa đâu

Hai tập đầu phim là phần giới thiệu các nhân vật ở thời điểm hiện tại, đồng thời cũng kể ngắn gọn về mối quan hệ từ kiếp trước giữa Yi Yeon và Ji Ah. Những lần Ji Ah gặp nguy hiểm, đều do Yi Yeon cứu. Thế nhưng, anh vẫn chưa biết được Ji Ah chính là hiện thân của A Eum - người yêu ở kiếp trước và cũng là người khiến Yi Yeon bị trừng phạt phải làm công việc trấn yêu cả vạn năm.

Yi Rang muốn tấn công Ji Ah nhưng Yi Yeon đã kịp thời ngăn cản

Bên cạnh đó, tuy là anh em, nhưng Yi Yang và Yi Yeon đối đầu khá gay gắt. Chính Yi Rang là người tiết lộ bí mật của Yi Yeon cho Ji Ah nhằm dụ cô đi đến núi Hồ Ly. Đồng thời cũng là kẻ đội lốt những cô gái trẻ để dễ dàng tấn công những ai không đề phòng. Để cứu Ji Ah, Yi Yeon cũng đã cho cô biết thân phận của mình và giúp cô tìm cha mẹ mất tích trong vụ tai nạn khi cô còn nhỏ mà chưa ai tìm ra.

Ji Ah không ngại gieo mình từ lầu cao xuống đất chỉ để muốn biết thân phận của Yi Yeon

Và cô đã thành công khi được người yêu tiền kiếp lao theo để cứu

Sau khi lên sóng, Tale Of The Nine Tailed đạt được rating 5,8%, mặc dù không cao bằng hai tập khởi điểm của người anh em Record Of Youth cùng nhà đài tvN. Nhưng nhờ nhịp phim nhanh gọn, tình tiết hấp dẫn, Tale Of The Nine Tailed vẫn giữ rating cao nhất trong khung giờ của những bộ phim chiếu cùng thời điểm với mình.

Tale Of The Nine Tailed gồm 16 tập, sẽ được chiếu vào thứ Tư và thứ Năm hàng tuần trên đài tvN và chiếu lại sau đó trên các trang mạng trực tuyến.

HOONIE