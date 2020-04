“Tân binh quái vật” (G)I-DLE tái xuất với mini-album có tận hai phiên bản đối lập

Năm 2018, (G)I-DLE chính thức debut tại Hàn Quốc và nhanh chóng lập hàng loạt thành tích đáng gờm.

Ngay từ EP đầu tay I Am, nhóm đã đạt thứ hạng cao trên nhiều BXH lớn, được coi là tân binh “quái vật” trong ngành giải trí xứ kim chi. Cuối năm đó, bản hit Pop/Stars mà nhóm góp giọng đã gây tiếng vang lớn, thu hút hơn 500 triệu lượt stream trên các nền tảng số. (G)I-DLE chốt lại một năm thành công với nhiều giải thưởng danh giá như Golden Disc Awards, Asia Artist Awards và Melon Music Awards.

Trong khi debut EP I Am cố gắng định nghĩa “tôi” và “chúng ta”, EP thứ hai I Made cho thấy sự trưởng thành của các cô gái khi tự sản xuất nhạc thì I Trust xuất phát từ lòng tin vào bản thân mình. Thông điệp của dự án mới này chính là I trust = I trust myself.

6 cô gái đang có 2,6 triệu lượt người nghe mỗi tháng trên Spotify và 1,6 triệu lượt đăng ký kênh YouTube riêng.

Ca khúc chủ đề Oh My God thuộc thể loại Urban Hip-hop, được đồng sáng tác và phối khí bởi nhóm trưởng tài năng Soyeon. Bài hát kể rằng sau tất cả, chúng ta sẽ nhận ra rằng phải tin tưởng chính mình. Ca khúc được thể hiện bằng đàn vintage piano kết hợp với nhịp bass 808 vô cùng ấn tượng, chắc chắn sẽ khiến khán giả hài lòng.

Bìa mini-album I Trust.

Mini-album I Trust chứa tổng cộng 5 ca khúc gồm Oh My God, Luv U, Maybe, LION và Oh My God (bản tiếng Anh). Soyeon tham gia viết nhạc và lời cho cả mini-album này. Trong đó, LION đã lên sóng trước vào cuối năm ngoái và được đón nhận nhiệt tình. Lời bài hát nói về cuộc đời của một nàng sư tử sinh ra với ngôi vị Nữ hoàng đẳng cấp và cá tính, trải qua nhiều đau khổ nhưng vẫn luôn xinh đẹp và mạnh mẽ.

Còn Luv U mang âm hưởng nhạc Trap thể hiện tình yêu đầy nhiệt huyết và mãnh liệt, cũng sử dụng trống và bass 808 kết hợp cùng tiếng tặc lưỡi của Soyeon. Giọng hát đặc sắc và lời ca sắc sảo của thủ lĩnh (G)I-DLE chính là những điểm gây nghiện trong Luv U.

Riêng Maybe được viết một cách tối giản, giúp các cô gái khoe được chất giọng tình cảm, mượt mà, hòa quyện vào nhau tạo nên một bản nhạc Pop/Dance tựa như một giấc mơ. Đặc biệt, phiên bản tiếng Anh của Oh My God chính là món quà nhóm dành tặng riêng cho cộng đồng fan quốc tế.

Bên cạnh âm nhạc, mini-album này còn được đầu tư hoành tráng về phần nhìn khi có 2 phiên bản khác nhau là True Ver. (màu đen huyền bí) và Lie Ver. (màu trắng tinh khôi). Dĩ nhiên, với gam màu nào, concept gì thì 6 cô gái (G)I-DLE vẫn rất lộng lẫy, xinh đẹp khiến người hâm mộ tán thưởng.

Phiên bản Lie-Ver

Mini album “I Trust” hứa hẹn sẽ tiếp tục đưa tên tuổi (G)I-DLE vang xa hơn trên thị trường quốc tế.

Tiến Thành