Taylor Swift tiết lộ nhật kí tự cách ly, hiến kế hàng tá việc thú vị để làm việc tại nhà

Với mong muốn mang đến cho người hâm mộ những giá trị giải trí nâng cao tinh thần lạc quan giữa thời điểm cách ly toàn xã hội hiện tại, Taylor Swift - một trong những ngôi sao thực hiện rất nghiêm túc việc social distancing trong những ngày đầu, đã kết hợp cùng SiriusXM để ra mắt một chương trình DJ tên Hits1 N’Chill giới thiệu những bản nhạc mà khán giả có thể bật và “quẩy” tại gia.

Taylor Swift đã gợi ý nhiều nhạc "xịn" cho người hâm mộ để có thể thoải mái "nâng cấp" tinh thần trong những ngày cách ly toàn xã hội. (Ảnh: Tổng hợp)

Taylor Swift mong rằng chương trình sẽ là một người bạn đồng hành tức thời và giúp người hâm mộ có thể thổi bay buồn chán, những cồn cào với cảm giác cuồng chân, sạc cảm hứng trong lúc work/ study from home (làm việc/ học tập tại nhà) và tái tạo lại năng lượng vui vẻ trong thời gian chúng ta đang đặt lệnh “tự giới nghiêm” khỏi những khu vực đông người hay ra ngoài vì lý do không cần thiết.

Qua chương trình, chủ nhân ca khúc Lover mở đầu bằng việc bày tỏ: “Tôi rất hy vọng mọi người vẫn an toàn và khỏe mạnh”. Taylor cho hay cô và rất nhiều bạn bè của mình đã tổ chức facetime hàng tuần để “buôn dưa lê” đủ thứ chuyện trên trời dưới đất vì “việc này hài hước lắm mấy đứa ơi”. Có lẽ nhờ vậy, cô nàng và các bạn đã có khoảng thời gian rất vui vẻ khi họ chia sẻ về những trải nghiệm và việc đã làm trong tuần.

TayTay cho biết cô đã ở nhà nấu ăn, đọc sách, xem phim và liên tục giữ kết nối với những người bạn của mình. (Ảnh: Tổng hợp)

Bởi TayTay chia sẻ rằng: “Tôi nghĩ đây thực sự là điều quan trọng vì tất cả chúng ta cần giữ kết nối với nhau, sự cô lập không phải là cách ly tất cả mọi thứ. Chúng ta có thể bị “giới nghiêm” về thể chất nhưng chúng ta có thể giữ kết nối với mọi người ở mặt tinh thần. Chẳng hạn như chúng mình có thể chơi game với mấy nhỏ bạn, với gia đình trên điện thoại nè… Đó là một trong những điều tuyệt vời của công nghệ đó mấy bạn”.

Taylor nói thêm: “Rõ ràng là bây giờ chúng ta đang có rất nhiều thời gian ở trong tay mà, nhất là với những người được làm ở nhà, học ở nhà. Bữa giờ tôi đã nấu rất nhiều món, đọc rất nhiều sách, xem rất nhiều bộ phim mà tôi chưa có dịp xem. Ê! Tôi còn lần đầu coi phim Rear Window của Alfred Hitchcock nữa đó”.

Taylor Swift là một trong những ngôi sao thực hiện tốt việc social_distancing trong thời gian đầu tiên. (Ảnh: Tổng hợp)

“Nhưng phần lớn là tôi online, cố tìm ra những trường hợp cần được giúp đỡ. Tôi thực sự kinh ngạc với đội phản ứng nhanh, nhân viên cấp cứu và những chuyên gia chăm sóc sức khoẻ. Họ đã đặt mình vào sự nguy hiểm mỗi ngày. Thật đáng khâm phục”.

Taylor cũng đã giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm dịch bệnh. (Ảnh: Tổng hợp)

Cách đây vài tuần, Taylor Swift cũng đã gửi tiền cho mỗi nhân viên và cung cấp việc chăm sóc sức khoẻ cho trong 3 tháng để họ có thể duy trì hoạt động hãng thu âm Grimey New & Perlond Music tại Nashville để giúp họ “giảm đau kinh tế" trong thời điểm dịch bệnh có những tác động nặng nề đến tài chính.

Ông chủ hãng thu âm đã không ngớt lời biết ơn trước hành động đẹp của Taylor Swift. “Tôi thậm chí không biết chúng tôi được cô ấy chú ý. Cô ấy đã thực sự bước đến và đưa ra những sự giúp đỡ từ trận lốc xoáy ở Nashville và trung Tennessee, và bây giờ cô ấy đang cố gắng giúp đỡ một doanh nghiệp nhỏ trong thị trấn nhỏ yêu quý của cô ấy”.

Ngoài ra, Taylor cảm thấy rất thích thú với những hoạt động trực tuyến đang diễn ra trên mạng và cách mọi người kết nối với nhau, thể hiện năng lượng tích cực cho nhau trong khoảng thời gian này.

“Một điều mà tôi nghĩ là thực sự đáng khích lệ là việc kết nối trực tuyến và thấy mọi người ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau. Cho dù đó là về mặt tiền bạc hay những lời nói có sức an ủi nhau. Đây quả thật là thời điểm điên rồ và tụi mình không biết ai đang vật lộn với điều gì, ai đang cảm thấy cô đơn. Hãy thử nói chuyện lại với những người mà bạn không nói chuyện trong thời gian dài. Tôi nghĩ đây là thời điểm mà chúng ta cần phải kết nối chặt chẽ với nhân loại nhiều hơn trước đây”.

Taylor cũng hy vọng việc giữ kết nối với mọi người sẽ mang đến những sức lan tỏa tích cực về mặt tinh thần. (Ảnh: Tổng hợp)

Sau khi hiến kế những điều nên làm, trong chương trình, Taylor cũng đã chọn một số bản nhạc được yêu cầu nhiều nhất như Adore You của Harry Styles, Into You của Ariana Grande và đặc biệt là Intentions của Justin Bieber. Nhiều fan đã rất hào hứng với danh sách này và hào hứng gọi là “Kill Em With Kindness” (giết chết chúng bằng sự nhân từ). Ngoài ra, Taylor cũng gợi ý ca khúc No Judgement của Niall Horan, You Should Be Sad của Halsey và South Of The Border của Ed Sheeran, Camila Cabello, Cardi B.

Việc Taylor chọn nhạc của Justin Bieber khiến fan được một phen đứng ngồi không yên. (Ảnh: Tổng hợp)

Bên cạnh đó, giọng ca You Need To Calm Down cũng thừa nhận rằng “tôi đang phát cuồng lên vì album của nhóc Conan Gray đấy. Tôi nghĩ nó thật giàu trí tưởng tượng và rất thú vị. Bài hát tôi thích nhất là Wish You Were Sober. Hãy thử nghe qua nếu bạn đang tìm kiếm những khẩu vị nhạc mới và chất lừ nha”.

Conan Gray đã bày tỏ sự vui sướng khi được Taylor Swift gợi ý nhạc của mình trong chương trình radio. (Ảnh: Chụp màn ảnh)

Ngay sau đó, Conan đã bày tỏ sự phấn khích với lời khen của đàn chị trên Twitter của mình: “Hỡi chị gái Taylor Alison Swift. Chị đã chính thức làm em phát điên lên rồi đây, Conan Lee Gray. Em hy vọng là chị vui vẻ, còn bây giờ em xỉu đây. Thật là đời còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ”.

HẠT TIÊU

