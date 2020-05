Thái Lan có nhiều phim boylove, nhưng tại sao “2Gether The Series” lại gây sốt đến vậy?

Quảng cáo

BrightWin - Cặp đôi tài sắc vẹn toàn

Nhắc đến 2Gether The Series thì phải nhắc đến BrightWin, couple đảm nhiệm vai chính Sarawat và Tine trước tiên. Cả hai đã mang đến ấn tượng ban đầu tốt đẹp cho phim nhờ ngoại hình mỹ nam của mình. BrightWin đều là những trai đẹp thế hệ mới của ngành giải trí Thái Lan.

Hai nam thần mới của GMM TV là những thanh niên tuổi đôi mươi.

Không quá “cơ bắp” như những tài tử điện ảnh phương Tây cũng chẳng sở hữu những đường nét thanh tú cùng làn da trắng sứ như các soái ca, oppa Trung, Hàn, hai nam thần của GMM TV là những thanh niên tuổi đôi mươi, vừa có chút phong trần lạnh lùng lại vừa có nét ngây ngô trong sáng.

BrightWin còn đúng chuẩn cao - đẹp - giỏi. Win cao 1m85 thì Bright cũng sương sương 1m83 và cả hai anh chàng bên cạnh ngoại hình “đốn tim” fan thì còn diễn xuất tốt và học tốt nữa. Trước đây, Win luôn nghĩ mình sẽ nối nghiệp kinh doanh của gia đình nên chưa từng nghĩ sẽ trở thành diễn viên. So với Bright thì số tác phẩm mà Win tham gia siêu khiêm tốn. 2Gether The Series là bộ phim đầu tay của Win và ngay trong lần đầu tiên chạm ngõ phim ảnh, Win đã được đóng vai chính.

BrightWin còn đúng chuẩn cao - đẹp - giỏi.

“Phản ứng hóa học” tan chảy

Ngoại hình cực ấn tượng của hai diễn viên chính là một điểm cộng to bự, nhưng quan trọng hơn cả, lí do chính khiến BrightWin trở thành cặp đôi hot đến vậy là nhờ “chemistry” trong diễn xuất. Tính cách của cả hai trong phim đều rất thú vị. Tine từ chỗ chủ động bày mưu, dần dần lại ngây thơ lọt hố cái bẫy của chính mình. Sarawat cứ tưởng lạnh lùng, chẳng biết đánh vần hai từ rung động thì hóa ra lại là cao thủ thả thính bẩm sinh, khiến Tine lẫn khán giả liên tục lịm tim, chẳng hạn: “Nếu chọn 2 thì tôi sẽ theo đuổi cậu. Nếu chọn 1 thì cậu sẽ bị tôi theo đuổi. Bất luận cậu chọn 1 hay 2, tôi đều theo đuổi cậu”, hay “Đua thuyền đua bè gì thì đua, chớ đừng đua tình yêu với Sarawat”... Ủa, chơi vậy rồi ai chơi lại anh hả Sarawat?

Lý do chính khiến BrightWin trở thành cặp đôi hot đến vậy là nhờ “chemistry” trong diễn xuất.

Từng cử chỉ, ánh mắt, thái độ, từ sự lạnh lùng ban đầu đến nhớ thương, hờn giận, những biến chuyển trong cảm xúc của nhân vật đều được Bright và Win truyền tải một cách rõ nét và đầy thuyết phục. Làm được điều này, một phần bởi cả hai vốn là một cặp bạn thân ở ngoài đời. Khán giả có thể thường xuyên theo dõi các “moments” tương tác khi cả hai đi ăn, đi chơi, đi tập cùng nhau thông qua các hình ảnh hay story trên trang cá nhân. Sự thân thiết ấy, có lẽ đến từ chính những điểm chung trong tính cách của hai anh em.

Sự thân thiết ấy, có lẽ đến từ chính những điểm chung trong tính cách của hai anh em.

Ta dễ dàng bắt gặp cảnh Bright và Win đi đá bóng hay tập Muay Thái chung, vì đây là những bộ môn thể thao ưa thích của cả hai. Không chỉ vậy, các fan của 2Gether The Series cũng tinh ý nhận ra Bright và Win có chung nhóm máu AB và sở hữu gu ăn uống giống nhau: Thích ăn cá hồi, thịt bò và không thích ăn rau. Chính vì vậy, trong các chương trình phỏng vấn, khi được hỏi về sở thích của đối phương, cả Bright và Win đều dễ dàng trả lời đúng, vì chỉ cần “suy bụng ta ra bụng người” là xong!

Tình cảm của BrightWin từ trong phim ra đến ngoài đời đã khiến cả hai cùng nắm tay nhau xuất hiện trên mọi mặt trận mạng xã hội.

Sự tình cảm của BrightWin từ trong phim ra đến ngoài đời đã khiến cả hai cùng nắm tay nhau xuất hiện trên mọi mặt trận mạng xã hội với hàng loạt fandom được thành lập. Đáng nói hơn, cứ đến thứ Sáu hằng tuần khi phim lên sóng, hashtag #vợcủaSarawat lại được các fan yêu mến bộ phim cho lên top trending.

Lý do là vì trong phim, nhân vật Sarawat của Bright có một FC tên như vậy và Win cũng tham gia group đó để thăm dò thông tin của Bright. Có thể nói, đây cũng là thế mạnh của nhà GMM TV khi liên tục tạo ra các couple BL ấn tượng, không chỉ xuất hiện cùng nhau trên phim, mà còn có vô số các moments tương tác với nhau ngoài đời như: TayNew (PeteKao trong Dark Blue Kiss), OffGun (PickRome trong Puppy Honey và KaiThird trong Theory of Love), SingtoKrist (KongpobArthit trong Sotus the Series)...

Những couple phụ đáng yêu không kém

Tuy câu chuyện chính xoay quanh couple SarawatTine của BrightWin, nhưng sẽ là thiếu sót nếu không đều cập đến những tuyến nhân vật phụ của 2Gether The Series.

Đầu tiên là cặp DrakeFrank. Bởi lẽ, cũng giống như BrightWin, DrakeFrank sở hữu ngoại hình sáng tương đồng, chiều cao trên 1m80, cùng lối diễn xuất gần gũi, tự nhiên, chân thành. Không chỉ vậy, cặp đôi này còn từng quen thuộc với khán giả khi đóng vai chính trong bộ phim A Tee của tôi (My A Tee), một series boylove thành công khác của đài GMM TV.

DrakeFrank sở hữu ngoại hình sáng tương đồng, chiều cao trên 1m80, cùng lối diễn xuất gần gũi, tự nhiên, chân thành.

MikeToptap - couple phụ thứ 2 của 2Gether The Series lại là sự kết hợp đầy bất ngờ của GMM TV, khi ghép cặp hai diễn viên quen thuộc thành một cặp đôi boylove.

2Gether The Series còn sở hữu những điểm cộng khác như màu phim đẹp mắt, nhạc phim ấn tượng

Ngoài cặp đôi chính, cặp đôi phụ, 2Gether The Series còn sở hữu những điểm cộng khác như màu phim đẹp mắt, nhạc phim ấn tượng. MV nhạc phim khi vừa ra mắt cũng đã nhanh chóng chạm mốc 3 triệu lượt xem và nằm chễm chệ trên BXH Top Trending của YouTube. Quả không hổ danh là “bom tấn” đầu tiên trong chuỗi 13 bộ phim NEW&NEXT sẽ lên sóng năm 2020 của GMM TV.

