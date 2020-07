“The New Mutants” bất ngờ tung trailer mới, dàn cast xác nhận tham gia Comic-Con At Home

Quảng cáo

Hãng phim 20th Century Studios vừa bất ngờ tung ra teaser trailer mới nhất của The New Mutants- bộ phim siêu anh hùng mang đề tài kinh dị của các dị nhân hậu bối biệt đội X-Men đình đám. Đây là lời xác nhận chính thức rằng The New Mutant không còn bị “ngâm giấm” nữa mà sẽ sớm ra rạp để khán giả có thể thưởng thức.

Teaser trailer mới này có độ dài chưa đầy 1 phút và mang đến cho khán giả một cái nhìn toàn vẹn hơn về sức mạnh thực sự của biệt đội Dị Nhân trẻ tuổi này. Lấy bối cảnh tại một bệnh viện biệt lập ở một vùng ngoại ô bí ẩn, một nhóm 5 Dị Nhân ở độ tuổi vị thành niên bị giam cầm tại đây bởi các bác sĩ với lý do “những dị nhân trẻ vô cùng nguy hiểm và cần được kiểm soát”. Tuy nhiên, một sự cố khủng khiếp đã xảy ra khiến bệnh viện này bị bao vây bởi các sinh vật bí ẩn, và đội Dị Nhân tuổi teen này sẽ phải hợp sức với nhau để cùng thoát ra khỏi đây.

Ngay từ khi trailer đầu tiên được ra mắt, chi tiết bệnh viện giam cầm những người đột biến trẻ tuổi đã khiến nhiều người liên tưởng ngay tới phần phim Logan đình đám hồi năm 2017. Vậy nên rất có thể The New Mutants sẽ nằm trong cùng dòng thời gian với Logan, và 5 Dị Nhân trẻ tuổi này chính là một trong số những đứa trẻ đột biến cùng lứa với Laura/X23 bị giam cầm ở một cơ sở khác. Và ngoài ra, để tránh nhầm lẫn cho những khán giả không chuyên: The New Mutants không thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel!!!

Các thành viên hậu duệ của đội X-Men. Nguồn: The Verge

Trong quá khứ, The New Mutants đã năm lần bảy lượt bị hoãn lịch chiếu vì nhiều lý do khác nhau như tổ sản xuất muốn gia tăng phân cảnh trong phim, do thương vụ sáp nhập của Disney và Fox, và gần đây nhất là do đại dịch COVID-19 hoành hành. Tuy nhiên vào tháng sau, các khán giả sẽ chính thức được ra rạp để tận hưởng tác phẩm điện ảnh này.

Ngoài ra, sự kiện Comic-Con hằng năm sẽ vẫn được diễn ra vào năm nay, nhưng lại dưới dạng trực tuyến và mang tên San Diego Comic-Con@Home để đảm bảo sức khỏe cộng đồng khỏi đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn ra khá phức tạp tại Mỹ. Nhà sản xuất của The New Mutants đã xác nhận rằng dàn cast của phim cùng đạo diễn Josh Boone sẽ tham gia sự kiện này.

Dàn cast của phim sẽ tham gia sự kiện Comic-Con "tại gia" vào năm nay. Nguồn: The Illuminerdi

The New Mutants sẽ được công chiếu vào ngày 28/8/2020, với sự tham gia của các diễn viên Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Blu Hunt, Henry Zaga và Alice Braga.

Mark Nguyễn

Tổng hợp