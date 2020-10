Thì ra Lady Gaga “biết” tiếng Việt, còn kêu gọi các fan “xem ngay và liền MV 911 cho chụy”

Quảng cáo

Bài post mới nhất của Lady Gaga vào sáng nay đã khiến cho cộng đồng fan US-UK nói chung và các Little Monsters nói riêng phải “dậy sóng”, khi thấy chủ nhân của bản hit Born This Way chịu chơi tới mức độ đính kèm dòng trạng thái bằng Tiếng Việt với nguyên văn như sau: “NGHE & XEM LIỀN CHO CHỤY NÀO MẤY ĐỨA.”

Fan của Lady Gaga đang “chìm đắm” trong sung sướng khi thấy idol sử dụng Tiếng Việt

Chỉ trong vài tiếng, bài đăng đã thu hút gần 1.000 bình luận, 1.000 lượt chia sẻ, đa số đến từ các fan Việt. Có thể thấy các Little Monsters Việt Nam chưa bao giờ cảm thấy “gần gũi” với người chị Lady Gaga đến thế này khi cùng sử dụng chung một ngôn ngữ.



Không chỉ riêng Lady Gaga, các fan của chị cũng “lầy” và hài hước không kém!

Các Little Monsters Việt Nam thích thú mong chị mau mau “nhập tịch” Việt Nam luôn nào!

Nhiều bạn còn hài hước bình luận như: “Ai bày chị nói tiếng Việt vậy mấy đứa, “Các bạn tém tém lại nha, chị hiểu hết mấy cưng nói gì đó!”, “Chị bị hack nick rồi mọi người ơi!”...Kèm với đó, các fan cũng bàn luận sôi nổi, chia sẻ về thành tích “cày view”, “cày stream” mấy tuần nay cho single 911 mà mãi đến bây giờ chị mới xuất hiện kêu gọi.

MV 911 vốn đã nhận được rất nhiều sự chú ý từ ngay thời điểm ra mắt. Nhiều fan hâm mộ cho rằng, đây không chỉ là MV thương mại thông thường, mà mang nhiều giá trị lồng ghép sâu bên những chi tiết, hệt như một bộ phim thực thụ. Diễn xuất, trang phục, hóa trang, cảnh quay, màu sắc, tất cả đều vô cùng sống động và quyến rũ. Nhưng tất cả đều đã bị lu mờ, thực chất là trở thành tấm nền hoàn hảo cho một kịch bản khiến người xem phải trầm trồ. Lady Gaga trong MV “911” Không chỉ gây chú ý bởi nội dung MV, một số phân cảnh cực “đỉnh” trong “911” cũng tạo thành trào lưu “gây bão” mạng xã hội, đặc biệt là trên TikTok. Điệu nhảy “đập đầu vào gối” đang lan tỏa khắp thế giới với hàng chục nghìn video tham gia challenge, và trong thời gian sắp tới, trào lưu này cũng sẽ “càn quét” TikTok Việt Nam cho xem!

