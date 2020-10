Thưởng thức “The Album” của BLACKPINK với các siêu phẩm độc quyền cực kỳ thú vị

Là điểm đến cuối cùng trong hành trình đắm chìm vào thế giới tuyệt diệu của BLINK, BLACKPINK presents The Album (Enhanced) bao gồm những video độc quyền chưa từng có của nhóm nhạc, “storylines” (những chia sẻ được mỗi thành viên viết về nguồn cảm hứng và câu chuyện đằng sau mỗi bài hát) và “canvases” (các video 8 giây được lặp lại tự động trong mỗi bài hát được phát).

Các fan hâm mộ cũng có thể thưởng thức nhiều phong cách âm nhạc và âm thanh đa dạng trong BLACKPINK presents The Album bao gồm You Never Know và Bet You Wanna (ft. Cardi B) bên cạnh các bản hit đình đám gần đây mang tên How You Like That và Ice Cream (ft. Selena Gomez). Đây là những bài hát đã đạt được những thành tích ấn tượng trước thềm ra mắt album mới: hơn 300 triệu lượt nghe trên Spotify.