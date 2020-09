Tin buồn cho các fan Marvel Việt Nam: Sẽ không có phim Marvel mới nào trong năm nay!

Quảng cáo

Marvel Studios đã chính thức thông báo dời lịch chiếu bộ phim điện ảnh duy nhất trong năm nay của hãng là Black Widow sang tới tận... mùa hè năm sau, thay vì ngày 6/11 sắp tới như dự kiến, do tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên khắp thế giới.

Cụ thể, fan nhà Marvel sẽ phải chờ tới tận ngày 7/5/2021 mới có thể gặp lại nàng Góa Phụ Đen cùng các chị em siêu điệp viên khác trên màn ảnh rộng. Đây là lần thứ 2 trong lịch sử không hề có phim điện ảnh nào được chiếu trong một năm của hãng Marvel Studios, kể từ năm 2009.

"Góa Phụ Đen" một lần nữa lại thất hẹn với chúng ta rồi! - Nguồn: MCU Cosmic

Không chỉ mỗi Black Widow, dịch COVID-19 đã khiến hầu như toàn bộ các tác phẩm hậu truyện của MCU cũng phải dời lịch theo. Cụ thể ở đây bao gồm:

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (9/7/2021)

Eternals (5/11/2021)

Spider-Man 3 (17/12/2021)

Thor: Love and Thunder (11/2/2022)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (25/3/2022)

Lịch chiếu mới của 6 tác phẩm đầu tiên thuộc Giai đoạn 4. Nguồn: Facebook

Ngoài ra, có một tin tốt và một tin xấu dành cho các fan Marvel. Tin tốt đó là: Không hẳn là không có phim của Marvel Studios trong năm nay, vì tác phẩm bom tấn 6 tập WandaVision có nhân vật chính là 2 siêu anh hùng Scarlet Witch và Vision sẽ trở lại với khán giả vào tháng 12 này. Tin xấu đó là: WandaVision sẽ chỉ chiếu trên hệ thống phim trực tuyến Disney+, và hiện tại hệ thống này chưa được cung cấp tại Việt Nam.

Poster chính thức của "WandaVision" xác nhận phim sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Nguồn: Tinh tế

Bên cạnh đó, còn một tác phẩm truyền hình nữa, dù không được sản xuất bởi Marvel Studios nhưng lại là một phần của Vũ trụ Điện ảnh Marvel, là Helstrom sẽ được chiếu trên đài Hulu của Mỹ vào ngày 16/10 tới.

"Helstrom" cũng là một phần của MCU. Nguồn: IMP Awards

