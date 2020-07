Tin vui: Demi Lovato công bố đính hôn với bạn trai sau 5 tháng hẹn hò

Quảng cáo

Mới đây, Demi Lovato bất ngờ đăng tải bức thư tình vô cùng ngọt ngào dành cho Max Ehrich trên Instagram. Theo đó, cô không ngần ngại bày tỏ với người yêu rằng: "I knew I loved you the moment I met you” (Em biết em đã phải lòng anh ngay từ khoảnh khắc em gặp anh).

Sau nhiều tổn thương, Demi cuối cùng cũng tìm được nụ cười hạnh phúc của mình.

Không những thế, nữ ca sĩ còn khiến rất nhiều người hâm mộ đồng loạt tan chảy với những lời nói “bọc đường” dành tặng Max Ehrich sau lời cầu hôn đầy lãng mạn của anh chàng trên bãi biển: "I’m honored to accept your hand in marriage. I love you more than a caption could express” (Em thật sự vinh dự vì có anh trong cuộc hôn nhân này. Em yêu anh nhiều hơn cả những dòng chữ trên bài đăng này có thể chia sẻ).

Demi bất ngờ đăng tải bức thư tình ngọt ngào sau lời cầu hôn của bạn trai. Ảnh: IGNV

Trong khi đó, phía nhà trai, Max Ehrich cũng đăng tải hình ảnh hạnh phúc của cả hai trên Instagram cùng với nội dung “ngọt” không kém: "I cannot spend another second of my time here on Earth without the miracle of having you as my wife” (Anh không thể trải qua thêm bất kì giây phút nào nữa trên Trái Đất này nếu không có em ở bên cạnh với tư cách là vợ của anh).

Max Ehrich cũng hồi đáp bằng những dòng chữ ngọt ngào không kèm. Ảnh: IGNV

Được biết, Demi và Max đã từng được báo chí đăng tải rằng họ bắt đầu mối quan hệ vào tháng 3/2020 thông qua những cuộc trò chuyện trên mạng xã hội. Cuối tháng 3, cả hai cũng đã chính thức xác nhận chuyện hẹn hò.

Có nguồn tin cho rằng, Max và Demi đã dành thời gian bên nhau tại nhà của Demi ở California vào tháng 4 năm nay để cùng thực hiện yêu cầu giãn cách xã hội. Trong khoảng thời gian đó, cả hai đã nghĩ đến một mối quan hệ thực sự nghiêm túc.

Chính việc dành thời gian cho nhau trong khoảng thời gian giãn cách xã hội đã khiến mối quan hệ của họ trở nên mạnh mẽ.

Là một trong những nữ nghệ sĩ thường xuyên đối mặt với những lời công kích, liên tục đương đầu với những tác động nặng nề về tâm lý lẫn sức khoẻ, việc tìm được một mối quan hệ chân thành bên cạnh Max Ehrich hẳn là một liều thuốc chữa lành hiệu quả cho những tổn thương tinh thần của giọng ca Confident.

Không ít người hâm mộ tin rằng Demi Lovato phiên mới đã sẵn sàng trở lại với âm nhạc.

Ngay sau lời xác nhận về việc đính hôn của cả hai, khán giả khắp nơi đã bày tỏ sự vui mừng và gửi lời chúc đến cặp đôi. Nhiều fan của Demi hy vọng rằng sau khoảng thời gian đen tối đi qua trong đời, Demi đã có thể mỉm cười và có những động lực sống tốt hơn. Hơn nữa, điều này cũng cho những người yêu giọng hát của Demi mong đợi rằng cô ấy sẽ trở lại âm nhạc với một phiên bản đáng kỳ vọng.

