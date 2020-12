Trước khi “evermore” ra mắt, “folklore” đã 5 lần được vinh danh Album hay nhất năm 2020

Insider nhận xét: "'folklore' đã trở thành album hay nhất trong toàn bộ sự nghiệp âm nhạc của Taylor Swift. Taylor Swift đã chứng tỏ khả năng tự sáng tác của bản thân ngày càng sâu sắc hơn".

Hiện tại, folklore đã được 5 tạp chí trao cho danh hiệu Album hay nhất trong năm 2020: The 10 Best Albums of 2020 — TIME, The 50 Best Albums of 2020 — Rolling Stone, Top 50 Best Albums of 2020 — Billboard, The Best Albums of 2020 — UPROXX, The 20 Best Albums of 2020 — Insider. folklore đang đứng thứ 2 trong danh sách album nhiều lần được vinh danh hay nhất trong năm 2020, xếp sau Fetch The Bolt Cutters của Fiona Apple (7 tạp chí).

Và mới đây, với phong cách "đánh úp", Taylor lại vừa khiến các fan thêm một phen sốc nặng khi bất ngờ "thả xích" album thứ 9 evermore vào 12h đêm ngày 10/12 (theo giờ địa phương).