V-Blink tưng bừng chuẩn bị loạt dự án trước thềm kỉ niệm 4 năm ra mắt của BLACKPINK

Quảng cáo

Tại Việt Nam, cũng có rất nhiều những dự án được V-Blink tổ chức để kỉ niệm ngày 8/8, trong đó phải kể đến chuỗi dự án của Blink Vietnam Union (BVU) - tổ chức gồm 11 fanpage BLACKPINK tại Việt Nam.



BLACKPINK sắp đón mừng kỉ niệm 4 năm debut.

Không đơn giản chỉ tổ chức offline thông thường, BVU sẽ thực hiện 1 chuỗi offline và DVD showing mang tên BLACKPINK In Your Area tại rạp chiếu phim tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

Bên cạnh việc kỉ niệm ngày đặc biệt cùng fandom, sự kiện được tổ chức theo hình thức chiếu rạp nhằm mang lại cảm giác trải nghiệm concert cho các bạn V-Blink. Ngoài việc chiếu DVD concert, các chi tiết trong offline về vé, quà tặng cũng được chăm chút với mục đích tạo nên những buổi “concert thu nhỏ” của BLACKPINK ngay tại Việt Nam.

Poster chuỗi offline "BLACKINK In Your Area".

Vé offline cũng là loại vé cứng và có QR code như vé concert thật.

“Rổ quà” dành tặng tất cả các bạn tham dự offline của Blink Vietnam Union.

Những khách mời đặc biệt cũng sẽ xuất hiện tại offline BLACKPINK In Your Area để đem đến các tiết mục biểu diễn vô cùng “xịn sò”. Ba cái tên “có tiếng” trong giới dance cover ở Việt Nam là B-Wild, C.O.D Team và IU ArTeam lần lượt là cái tên góp mặt trong offline tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

Một điều đặc biệt dành riêng cho các bạn Blink TP.HCM là offline tại đây sẽ có phần triển lãm albums và goods trước giờ diễn ra chương trình chính. Hàng trăm món đồ official của BLACKPINK sẽ được trưng bày trong không gian sự kiện để các bạn có thể chiêm ngưỡng ở khoảng cách gần nhất và biết đâu được, lại có động lực để bắt đầu công cuộc “đu goods”.

Video dance cover How You Like That (BLACKPINK) bởi B-Wild - khách mời tại offline BLACKPINK In Your Area Hà Nội.

C.O.D Team.

IU ArTeam

Không dừng lại ở những buổi họp mặt cùng nhau, V-Blink còn chung tay cùng Blink Vietnam Union thực hiện một dự án vô cùng ý nghĩa: Dự án từ thiện dưới tên BLACKPINK. Mục tiêu của dự án là 50 triệu đồng và số tiền này sẽ được chuyển đến Blue Dragon - tổ chức từ thiệu chuyên giúp đỡ các trẻ em khuyết tật, trẻ đường phố và nạn nhân của nạn buôn bán người. Chắc chắn nếu biết được dự án mà V-Blink đang thực hiện, hẳn BLACKPINK sẽ rất tự hào về những người hâm mộ của mình.

Ngoài những buổi offine sôi động, V-Blinks còn thực hiện dự án ý nghĩa, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

TRỌNG NGHĨA

Tổng hợp