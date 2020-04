Vì sao “Mean Girl” Lindsay Lohan lại tái xuất với âm nhạc sau hơn thập kỷ “ở ẩn“?

Hôm 1/4, cô nàng đã hé lộ một đoạn ngắn trong single mới trên mạng xã hội và đây chắc chắn không phải cú lừa ngày Cá tháng Tư. Trong đoạn nhá hàng, Back To Me mang giai điệu Electro-Pop khá bắt tai và bật mí vài câu hát: “I know that everything changes. Hard things turn to basics. Now I’m coming back to me” (Tạm dịch: Tôi biết mọi thứ rồi sẽ khác đi. Những điều khó khăn trở về đơn giản. Giờ thì tôi trở lại với chính mình).

“Back To Me” chính là ca khúc đầu tiên của Lindsay Lohan trong hơn một thập kỷ kể từ “Bossy” năm 2008.

Theo như cô chia sẻ trên trang cá nhân, bài hát mới nói về việc tái khai phá và chấp nhận bản thân, rũ bỏ hết ồn ào, để lại quá khứ sau lưng và tiến về phía trước, sống với thực tại. Đào lại một bài phỏng vấn từ tháng 1/2020, nữ diễn viên kiêm ca sĩ đã từng tiết lộ mong muốn tập trung hơn vào bản thân lẫn những thứ mình có thể làm trong đời, trở về Mỹ, bắt đầu quay lại đóng phim và ca hát.

Biết đâu đấy, “Back To Me” lại là single mở đường cho album kế tiếp của Lindsay Lohan thì sao? Album gần nhất cô trình làng “A Little More Personal (Raw)” đã là từ tận 15 năm trước rồi.

Lindsay Lohan còn từng hứa với các fan album thứ ba sẽ lên kệ vào cuối tháng Hai nhưng chưa thấy đâu. Hồi cuối năm ngoái, ngôi sao 33 tuổi cũng xác nhận phát hành ca khúc Xanax và tới nay vẫn biệt tăm. Cuối cùng, sau vài lần lỡ hẹn, cô cũng đã thực sự chiêu đãi người hâm mộ một sản phẩm âm nhạc mới toanh sau nhiều năm ròng rã.

Có năng khiếu diễn xuất tốt và sở hữu vẻ đẹp vạn người mê, ngay từ năm 11 tuổi, Lindsay Lohan đã tỏa sáng nhờ tham gia phim Bẫy phụ huynh. Năm 2004, bước sang tuổi 18, cô nàng cực kỳ nổi tiếng với vai diễn Cady Heron trong bộ phim đình đám Mean Girls.

Cũng trong khoảng thời gian này, cô gái trẻ ký hợp đồng thu âm với hãng Casablanca Records và cho ra lò 2 album. Album đầu tay của cô Speak đã xuất sắc đạt chứng nhận bạch kim, đồng thời chạm tới vị trí thứ 4 trên BXH Billboard 200. Album tiếp theo là A Little More Personal (Raw) cũng lọt vào Top 20 tại BXH uy tín này.

Lindsay Lohan từng là ngôi sao đình đám trong lòng thế hệ hệ Millennials.

Những tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ với đóa hồng xinh đẹp, tài năng này nhưng bất hạnh thay, Lindsay Lohan phải chịu quá nhiều đau thương từ gia đình lẫn tình yêu để rồi trượt dài trong tội lỗi. Bản hit Confessions Of A Broken Heart (Daughter To Father) chính là những lời thật lòng mà cô dành cho người cha tàn bạo khiến tuổi thơ cô ngập tràn khổ sở và sợ hãi. Bị mẹ lợi dụng kiếm tiền, gia đình không êm ấm, Lindsay Lohan còn bị bạn trai trước đây đối xử tệ hại, thậm chí là bạo hành về tinh thần và thể xác. Thế là ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, cô lao vào tiệc tùng thâu đêm, nghiện ngập và tù tội.

Tới năm 2014, nhận ra mình không thể cứ tiếp tục cuộc sống như vậy nữa, Lindsay Lohan quyết định rời khỏi đất Mỹ, tham gia kịch nghệ và bắt đầu kinh doanh. Đứng dậy hiên ngang từ những vấp ngã, ngôi sao sinh năm 1986 đã chứng tỏ rằng hồng nhan dẫu bạc phận thì vẫn có thể tự lựa chọn hướng đi cho đời mình.

Sau bao nhiêu năm, ít nhất là cả triệu người hâm mộ vẫn một lòng thương yêu Lindsay Lohan, vẫn luôn cổ vũ và ủng hộ cô trở nên tốt hơn, vui vẻ cũng như thành công hơn trước đây.

Năm năm sau, cô xuất hiện với vai ma cà rồng trong bộ phim Among The Shadows rồi thực hiện series chương trình truyền hình thực tế Lindsay Lohan’s Beach Club trên kênh MTV. Trong một bài phỏng vấn, cô khẳng định không muốn nghe thêm về quá khứ của mình nữa mà chỉ mong dành nhiều thời gian cho bản thân hơn.

Trang Nguyễn