Vừa bị khui chuyện hẹn hò được vài giờ, quán quân “Show Me The Money” thông báo chia tay

Sáng ngày 20/4, trang tin TV Report đã tung tin sốt dẻo rằng nam ca sĩ Loco và người mẫu Stephanie Lee đã bí mật hẹn hò được hơn một năm. Họ quen nhau từ đầu năm 2019 qua một người bạn chung và nhanh chóng phát triển tình cảm.

Loco chính là quán quân của chương trình Show Me The Money, từng được fan K-Pop ghép đôi với Hwasa (MAMAMOO) sau khi hai người diễn chung cực ăn ý ở ca khúc Don't Give It To Me. Còn Stephanie Lee là cô gái người Mỹ gốc Hàn, từng làm người mẫu và hiện đang lấn sân sang diễn xuất.

Loco và Stephanie Lee

Tuy nhiên, điều bất ngờ là công ty quản lý của cả hai bên đã đưa ra câu trả lời không ai ngờ được. Phía đại diện YNK Entertainment của Stephanie Lee khẳng định rằng hai người đúng là từng nảy sinh tình cảm nhưng hiện giờ chỉ là bạn bè đơn thuần. Công ty AOMG thay mặt Loco đưa ra thông báo rõ ràng hơn “Cả hai đã từng hẹn hò vào đầu năm 2019 nhưng hiện giờ đã chia tay và giữ mối quan hệ đồng nghiệp”.

Hai người đã chia tay và quay về làm bạn

Xưa nay, mỗi khi có một cặp đôi nào đó bị khui chuyện hẹn hò thì công ty chủ quản chỉ có hai phương án lựa chọn: hoặc thừa nhận, hoặc bảo không. Còn trường hợp Loco và Stephanie Lee thì đã có cú twist bất ngờ hơn nhiều: mới trước đó khẳng định có hẹn hò, câu sau tuyên bố đã chia tay. Màn cua cực "gắt" này khiến khán giả chưa kịp chúc mừng đã rơi vào tình cảnh chưng hửng.

Hoài Nam

Soompi