Vượt mặt Ariana Grande và nhiều sao lớn khác, BLACKPINK xác lập kỷ lục mới trên YouTube

Cụ thể, với 42,25 triệu người đăng ký, BLACKPINK vừa chính thức vượt qua Ariana Grande để trở thành nghệ sĩ nữ được subscribe (đăng ký theo dõi) nhiều nhất trên nền tảng YouTube. Thành tích này có đóng góp rất lớn của MV mới ra mắt How You Like That với tốc độ tăng view hệt như một quả pháo thần công.

"Vật đổi sao dời", nhưng Justin Bieber vẫn giữ vững ngôi vị nghệ sĩ được subscribe nhiều nhất trên YouTube. Xếp ngay sau Justin là DJ Marshmello - nghệ sĩ EDM/ Electronic có số lượt đăng ký "khủng" nhất.

Danh sách Top 5 nghệ sĩ được subscribe nhiều nhất như sau:

1. Justin Bieber - 55,4 triệu

2. Marshmello - 46,9 triệu

3. Ed Sheeran - 45,0 triệu

4. Eminem - 43,5 triệu

5. BLACKPINK - 42,25 triệu

Top 5 kể trên thiếu đi rất nhiều những cái tên "tỷ view" như Taylor Swift, Katy Perry hay Rihanna. Nếu chỉ tính riêng K-Pop, BTS (kênh BANGTANTV, chuyên đăng clip hậu trường của BTS) dừng chân ở vị trí 11 với 33 triệu subscriber. Kênh Big Hit Labels (kênh chung của các nghệ sĩ nhà Big Hit) có 39,1 triệu người đăng ký.

BLACKPINK đang là nghệ sĩ nắm giữ kỷ lục MV được xem nhiều nhất trong 24 giờ đầu với How You Like That - 86,3 triệu lượt xem. Đồng thời, BLACKPINK là nhóm nhạc K-Pop đầu tiên chạm đến cột mốc 1 tỷ lượt xem với MV Ddu-du Ddu-du. Chúc mừng BLACKPINK!

