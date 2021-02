“WandaVision” tập 7: Sư mẫu của Scarlet Witch hiện nguyên hình, nhưng có phải là “trùm cuối“?

Tập 7 của series bom tấn WandaVision đã chính thức lên sóng Disney+ trong sự ngóng chờ của các fan hâm mộ. Marvel Studios cuối cùng đã chịu tung ra những điều-ai-cũng-biết-nhưng-ai-cũng-mong để thỏa lòng khán giả. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn thiếu đi vài chi tiết nữa để đi đến trận chiến cuối cùng giữa cặp vợ chồng Avengers Scarlet Witch - Vision và các đồng minh với những kẻ thủ ác thực sự bên trong và bên ngoài thị trấn Westview.

(Lưu ý: Bài viết có “spoil” nhiều tình tiết quan trọng trong tập phim mới nhất. Độc giả chưa xem cân nhắc trước khi đọc tiếp.)

Thực tại bên trong chiều không gian Lục giác đang tan rã, Wanda Maximoff đang dần mất “tay lái”?

Bối cảnh của tập thứ 7 (bên trong chiều không gian Lục giác) được Wanda Maximoff lấy cảm hứng dựa trên thể loại sitcom phong cách footage (quay bằng máy cầm tay) và Phá vỡ bức tường thứ 4 giống những series tượng đài như The Office hay Modern Family từng “làm mưa làm gió” giới truyền hình Mỹ vào những năm gần cuối thập kỷ 2000 cho đến thập kỷ 2010.

Ở hiện tại, cô nàng Wanda trước ống kính của “đạo diễn” đã tỏ ra thái độ “ăn năn hối lỗi” và tự phạt giam mình ở nhà sau khi vì giận mất khôn mà “lỡ tay” mở rộng chiều không gian Lục giác, khiến thêm nhiều người vô tội bị hút vào bên trong thị trấn Westview. Tuy nhiên, không những mở rộng, Wanda đã gia cố khả năng bất khả xâm phạm của những bức tường năng lượng phóng xạ để ngăn chặn hoàn toàn các mối đe dọa từ bên ngoài xâm nhập vào bên trong chiều không gian này.

Wanda Maximoff "phân trần" về tai nạn "kỳ diệu" trong tập trước trước ống kính phỏng vấn. - Nguồn: Slash Film

Nhưng điều đó chưa thể giải thích cho việc các đồ vật liên tục bị biến đổi sang các hình dạng thuộc những mốc thời gian khác nhau và "lúc hiện lúc mất". Việc mọi thứ trong chiều không gian này đang trở nên “rối loạn hiện thực” đã cho thấy nữ phù thủy đã không còn là người lèo lái Westview. Hoặc có thể, cô chưa từng là “đạo diễn chính” của “WandaVision” mà thực chất cô chỉ vô tình tiếp tay cho ác nhân giấu mặt làm hại người dân Westview vì trót yêu thương thế giới ảo này mà thôi.

Spectrum - nhân tố mới của đội Avengers tương lai đã ra đời!

Bằng tất cả bằng chứng có được, 2 đặc vụ Monica Rambeau và Jimmy Woo đã phát hiện ra âm mưu thực sự của gã giám đốc tạm thời của S.W.O.R.D. - Tyler Hayward: Gã đã cố hồi sinh Vision để sử dụng anh làm vũ khí tối cao của tổ chức, tuy nhiên Wanda đã nhanh chóng cướp lấy xác của anh rồi chạy trốn trước đó, và vì vậy gã đã bí mật theo dõi từ xa mà không công khai tình hình của chàng người máy với bộ phận giải quyết thảm họa Westview.

Gã giám đốc Tyler Hayward có lẽ thực sự là người của một tổ chức khủng bố được cài vào S.W.O.R.D. như cách HYDRA sinh sôi bên trong S.H.I.E.L.D. năm xưa. - Nguồn: Lega Nerd

Việc này đã dẫn đến việc Monica Rambeau gấp rút tìm cách đột nhập vào bên trong chiều không gian Lục giác để cảnh báo Wanda Maximoff trước khi Hayward tìm cách phá sập cả thị trấn Westview để lấy lại bằng được Vision. Tuy nhiên, chiếc xe được chế tạo riêng của cô (được làm bởi những người thân cận của mẹ cô - Maria Rambeau) để xâm nhập vào bên trong thế giới này lại hoàn toàn vô dụng trước bức tường phóng xạ đã được Wanda gia cố. Vì thế một lần nữa, Monica đã liều lĩnh trực tiếp xông thẳng vào bên trong, đánh dấu lần thứ 3 cô vượt qua bức tường năng lượng phóng xạ và làm sống dậy siêu năng lực bên trong. Thậm chí giờ đây, cô còn có thể dễ dàng “tiếp chiêu” Wanda nữa.

Monica Rambeau đã có siêu năng lực và dễ dàng chặn đứng đòn đánh của Wanda. - Nguồn: 180graus

Sẽ sớm thôi, Monica sẽ mang lấy biệt danh Spectrum và chiến đấu bên cạnh “dì Carol” (Captain Marvel) và đội Avengers trong tương lai.

Darcy Lewis - “đấng cứu thế hôn nhân” của Vision và Wanda

Trong tập trước, khán giả đã chứng kiến cô nàng Darcy Lewis cũng xui xẻo trở thành một trong những nạn nhân bị hút vào bên trong chiều không gian Lục giác. Nhưng hóa ra, cô nàng cũng chẳng bị biến đổi gì quá đáng lắm khi vẫn giữ vững tính cách “trớt quớt” của mình dù cũng trở thành thành viên của “gánh xiếc S.W.O.R.D.”.

Sau khi tỉnh dậy và thấy mình vẫn còn sống, Vision đã nhanh chóng tìm thấy Darcy và tìm cách giao tiếp với cô. Tuy nhiên, Darcy cũng không thể tránh khỏi trường hợp “mất trí nhớ” sau khi lọt vào thế giới này, vì thế màn nói chuyện “trời ơi đất hỡi” vì tài ăn nói “dở hơi” của Vision lại khiến cô nàng nghĩ rằng anh trai này... đang tán tỉnh mình. Nhưng nhanh chóng, Vision đã đánh thức tâm trí của Darcy rồi cả 2 cùng nhau... cướp xe của đoàn xiếc để “đi công chuyện”.

Hết làm cố vấn khoa học, Darcy từ cô gái diễn xiếc trở thành "đấng cứu thế hôn nhân" trong Westview, công cũng lớn lắm nhé! - Nguồn: Decider

Không chỉ được giải đáp khúc mắc về chiều không gian Lục giác, tại đây, trong lúc Vision vẫn còn nhiều mối hoài nghi về chính bản thân mình, về người vợ Wanda và tình yêu giữa 2 người thì Darcy cùng những câu chuyện bi tráng mà cặp đôi người máy - phù thủy đã trải qua trong nhiều năm qua như một màn “cứu giá” cho “cuộc hôn nhân” mong manh của 2 người vì những bất đồng gần đây. Cảm ơn nhé, Darcy!

Nhờ có Darcy, dù không nhớ gì về ký ức trước sự kiện "Infinity War" nhưng ít nhất Vision cũng biết rằng Wanda thực sự yêu anh và đã làm mọi thứ vì anh. - Nguồn: IndieWire

Nữ hoàng phù thủy Agatha Harkness đã lộ diện, nhưng sao lại thành phản diện thế này?

Agnes chính là Agatha Harkness. Có lẽ ai cũng biết điều đó ngay từ trước, nhưng chẳng mấy ai ngờ rằng: sư phụ của Scarlet Witch lại là người giật dây cho toàn bộ mọi chuyện tại Westview từ trước đến nay. Ngay khi gỡ bỏ lớp mặt nạ “dì Agnes thân thiện”, Agatha đã lập tức bỏ bùa Wanda y như cách nàng phù thủy áo đỏ đã từng làm với đội Avengers trước đây. (Và bà ta lại có một bài hát intro cực “gây nghiện” nữa.)

Cuối cùng Agnes cũng đã chịu lộ thân phận nữ phù thủy Agatha Harkness. Tuy nhiên, bà ta không hề có thiên hướng làm đồng đội với Wanda. - Nguồn: Flickering Myth

Nhưng ả phù thủy có động cơ gì? Theo một số giả thuyết, có lý nhất hiện tại chính là bà ta đang tìm cách hồi sinh hoặc triệu hồi một kẻ nào đó đến với thế giới này thông qua sức mạnh của Wanda.

Theo như nguyên tác, 2 cậu bé Tommy và Billy vốn thực chất được tạo nên từ 2 mảnh linh hồn của chúa quỷ Mephisto bằng phép thuật của Wanda. Vì vậy, chiều không gian Lục giác được tạo nên như một môi trường riêng để Wanda có thể sinh ra 2 cậu bé, đồng thời cũng phát huy tối đa sức mạnh của mình để Agatha lợi dụng và triệu hồi gã ác nhân này đến với thế giới. Và hiện tại, ả đã bắt cóc và giấu đi 2 cậu bé đâu đó để sớm thực hiện mục đích này.

Tommy và Billy hiện đã bị Agatha bắt cóc. Không ai biết được mụ ta đã làm gì 2 cậu bé vô tội. - Nguồn: Forbes

Bên cạnh đó, việc “Pietro” kia mất tích suốt tập 7 đã làm rõ quan điểm rằng Wanda Maximoff vô cùng chắc chắn đó không phải là người anh trai sinh đôi từng cùng vào sinh ra tử của cô. Cộng theo đó, chi tiết Agatha chính là người biến tên lạ mặt này thành chàng Avenger đã ngã xuống và việc hắn chặn đứng Monica Rambeau khám phá tầng hầm của ả phù thủy cũng cho thấy cả ả và hắn đều “cùng một giuộc”. Nhưng hắn là ai? Chúng ta sẽ sớm biết thôi.

Ngay khi Monica phát hiện ra tầng hầm đáng ngờ của Agatha, gã lạ mặt đã chặn đứng cô. Dù chưa thể khẳng định gã thực sự là ai, nhưng chắc chắn rằng chẳng hề có "Quicksilver của vũ trụ X-Men" nào cả. - Nguồn: Kumaronline

Ngoài ra, chi tiết về cuốn sách hắc ám phát ra năng lượng bên dưới tầng hầm nhà Agatha cũng được nhiều người cho rằng: đây là một cuốn sách cấm bị mất từ thư viện của ngôi đền Kamar Taj - nơi ở của Doctor Strange. Đó có thể là một loại sách về các bí thuật mở ra Đa vũ trụ và các chiều không gian nguy hiểm khác. Và nếu là thế thật thì rõ ràng khả năng thay đổi thực tại của Wanda Maximoff hiện thời có được là do cô đã học được từ cuốn sách này, và cũng là một điều hợp lý để dẫn đến sự kiện Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Nhưng liệu Agatha Harkness có thực sự là phản diện của WandaVision? Vì trong nguyên tác, nữ phù thủy 11.000 tuổi này lại là một đồng minh thân cận với giới siêu anh hùng, đặc biệt có vai trò cực kỳ quan trọng đối với đội Fantastic 4 (sắp ra mắt trên màn ảnh) và cuộc đời của nữ anh hùng Scarlet Witch và những đứa con của họ.

Liệu có thật Marvel Studios đang biến nữ pháp sư đồng minh của các siêu anh hùng thành mụ phù thủy phản diện của "WandaVision" hay không? - Nguồn: Sportskeeda

Rồi tất cả các thắc mắc sẽ được giải đáp trong tập thứ 8 của WandaVision được ra mắt vào 15h00 thứ Sáu tới, trước khi trận chiến cuối cùng giữa Scarlet Witch nổ ra và mở màn cho các sự kiện liên quan tiếp theo của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Mark Nguyễn

Tổng hợp từ nhiều nguồn