WINNER “bật mí” cô em gái sẽ xuất hiện trong MV “Hold” sắp ra mắt, là ai nhỉ?

WINNER sẽ trở lại vào tháng 4 tới đây với Remember - full album thứ ba trong sự nghiệp của nhóm. Tuy nhiên, trước khi Remember chính thức ra mắt, WINNER sẽ tung ra single mở đường mang tên Hold vào lúc 18h ngày 26/3 (theo giờ Hàn Quốc).

WINNER đã bắt đầu hành trình "thả thính" cho Remember và Hold từ ngày 12/3, trong đó nổi bật nhất là loạt ảnh theo chủ đề gia đình với phong cách vui nhộn và có phần hơi... kỳ quặc, bảo đảm rất khó "đụng hàng".

Các thành viên trong gia đình không xuất hiện cùng một lúc mà lần lượt lộ diện từng người một. Đầu tiên là trưởng nhóm kiêm maknae Seungyoon.

Tiếp đến là anh cả Jinu. Bức ảnh thứ ba có thêm Mino. Seunghoon xuất hiện trong bức ảnh thứ tư. Cả bốn anh em đều để kiểu tóc "đầu nấm" cute. Khác với 3 bức ảnh trước, bức ảnh này "lái lụa" cái roẹt sang tông đen trắng.

Những tưởng Family Photo đến đây đã đầy đủ thành viên thì hôm nay (19/3), WINNER bất ngờ tung ra thêm một bức ảnh gia đình nữa với tên gọi "Four Brothers and One Sister" (4 anh trai và 1 em gái).

Cô em gái nhỏ đó không ai khác chính cô nàng dễ thương Suhyun (AKMU).

Được biết, Suhyun sẽ tham gia vào MV Hold của WINNER. Tuy nhiên hiện tại, WINNER và YG vẫn chưa "bật mí" vai trò của Suhyun. Chúng ta cùng chờ xem Suhyun sẽ hát cùng WINNER hay chỉ tham gia diễn xuất, hoặc Suhyun sẽ vừa góp mặt vừa góp giọng trong MV Hold nhé.



