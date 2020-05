Chú mèo hoang thông minh “dụ” một người mua thức ăn cho mình, rồi được nhận nuôi luôn

Quảng cáo

Có những chuyện cứ như là định mệnh vậy! Như là chuyện chúng ta bỗng thích một ai đó, hoặc một chú mèo nào đó mà ta tình cờ gặp trên đường…

Cô Tania Lizbeth Santos Coy Tova, một giáo viên tiểu học 33 tuổi ở Mexico, chính là người bị chú mèo hoang “dụ”. Hôm ấy, cô vừa tới siêu thị thì thấy có một chú mèo hoang màu trắng đang ngồi ngay trước cửa. Khác với những chú mèo hoang mà cô thường thấy, chú mèo này ngồi yên, không bỏ chạy khi cô tới gần.

Chú mèo ngồi yên, không tỏ vẻ thù ghét hay sợ hãi khi cô Tania tới gần

Nhìn chú mèo tội nghiệp không có đuôi, cô Tania thử vuốt ve nó. Chú mèo vẫn không phản đối. Đây quả là điều lạ lùng, vì bình thường thì mèo hoang sẽ tránh và có thái độ khá thù địch đối với con người (có thể do chủ cũ đối xử quá tệ!). Nhưng đây vẫn chưa phải là phần lạ lùng nhất đâu!

Trong câu chuyện kèm video và hình ảnh trên Instagram, cô Tania cho biết rằng sau đó, chú mèo lẽo đẽo đi theo cô vào siêu thị. Vì nó đi cùng cô nên nhân viên siêu thị tưởng là mèo của cô, không đuổi nó ra. Vừa vào đến nơi, chú mèo quay ngoắt sang quầy thức ăn cho mèo, đúng kiểu bây giờ nó là “boss”. Thấy ngộ nghĩnh, cô Tania đi theo.

Nó thản nhiên "dẫn" cô Tania tới nơi mà nó muốn.

Rồi ngước lên nhìn bằng ánh mắt tội nghiệp thế kia thì ai mà không mủi lòng?

Khi đã đến quầy thức ăn, cô Tania không nhịn được cười khi chú mèo lấy chân chỉ vào một hộp thức ăn, có lẽ đó là loại mà nó thích. Cô Tania cầm hộp đó lên và chú mèo vui mừng ra mặt! Trời ơi đây có phải là mèo không vậy?!

Chả phải khách sáo gì nữa, cứ thẳng tay (à, thẳng chân) chỉ đúng loại mình thích

Nhưng hộp thức ăn đó không phải là món quà lớn nhất mà cô Tania tặng cho chú mèo hoang. Bởi giờ thì cô đã rất yêu quý chú mèo này và quyết định sẽ đem nó về nuôi. Cô đặt tên cho nó là Conejo (tiếng Tây Ban Nha nghĩa là “con thỏ”), do nó có bộ lông trắng tinh và chỉ có một mẩu đuôi (không biết do bị chủ cũ xử tệ hay do đánh nhau với những con mèo hoang khác).

Giờ thì chú mèo đã trở thành một thành viên trong gia đình cô Tania.

Trên người chú mèo hoang tội nghiệp có nhiều vết thương và cô Tania đã đưa nó đến bác sĩ. Giờ thì nó trở thành một thành viên trong gia đình cô rồi.

Và còn có luôn một "đứa em"!

Và cũng từ bây giờ, Conejo không phải chầu chực trước siêu thị để chờ ai cho thức ăn nữa. Nó có đủ thức ăn hằng ngày và thậm chí còn được mua cho đồ chơi. Đã thế, nó còn có “em” là một chú mèo tên Zulem ở nhà cô Tania. Cộng thêm rất nhiều fan trên Instagram, vì câu chuyện của Conejo và cô Tania đã chạm đến trái tim rất nhiều người rồi.

Thục Hân

(Theo Yahoo)