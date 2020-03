Covid-19 khiến tiệm ăn đóng cửa, khách hàng liền tặng nhân viên 58 triệu đồng

Quảng cáo

Vài hôm trước, tiệm ăn Coaches Bar and Grill ở Columbus (bang Ohio, Mỹ), đã bán hàng buổi cuối trước khi phải đóng cửa tạm thời theo lệnh của Thống đốc bang, để phòng dịch Covid-19.

Benny Leonard, chủ tiệm, cho biết rằng, lệnh đóng cửa này là cần thiết, nhưng quả thật, nó ảnh hưởng rất lớn tới việc kinh doanh của ông. Ông cũng rất buồn vì đã mở tiệm 25 năm nay nhưng chưa bao giờ phải đóng cửa vô thời hạn như thế này. Tuy nhiên, chính trong buổi bán hàng cuối cùng, cả Leonard và các nhân viên đều vô cùng xúc động khi nhận được tờ hóa đơn thanh toán của một khách hàng quen.

Tiệm ăn Coaches Bar and Grill.

Vị khách này là một người đàn ông trung niên, nhất định ẩn danh, có hóa đơn cần thanh toán là 29,75 đôla (chưa đến 700.000 đồng). Tuy nhiên, ông đã để lại khoản tiền tip là 2.500 đôla (hơn 58 triệu đồng), đề nghị chia đều cho 5 nhân viên phục vụ ngày hôm đó.

“Hôm nay là một ngày kỳ lạ” - Leonard nói với một kênh tin tức - “Chúng tôi có rất nhiều cảm xúc, chủ yếu là lo lắng, khi tiệm phải đóng cửa. Nhưng chúng tôi đã rơi nước mắt vì hành động tử tế của ông ấy. Thật không thể tin được là có người lại hào phóng và sẵn sàng giúp đỡ như vậy”.

Tờ hóa đơn của vị khách tặng 2.500 đôla cho 5 nhân viên phục vụ tại tiệm ăn.

Leonard cũng cho biết, số tiền này sẽ giúp đỡ nhân viên giảm bớt gánh nặng về kinh tế do dịch Covid-19 gây ra. Vì vậy, ông rất biết ơn nghĩa cử của vị khách quen. Ông viết trên Twitter một câu chơi chữ thú vị: “When the going gets tough, the tough stay loyal” (Khi mọi chuyện khó khăn, thì những người mạnh mẽ vẫn trung thành).

Các tiệm ăn và quán bar ở nhiều bang tại Mỹ phải đóng cửa vô thời hạn vì Covid-19.

Mặc dù vị khách kia đề nghị chia đều số tiền cho 5 nhân viên phục vụ mà ông gặp, nhưng chính những nhân viên này lại đề nghị Leonard chia đều cho toàn bộ 13 nhân viên của tiệm. “Đây quả là một hành động ngọt ngào trước khi phải tạm biệt nhau” - Leonard kết luận.

Và đây quả cũng là một câu chuyện ấm áp giữa những căng thẳng mà đại dịch Covid-19 gây ra, bạn nhỉ!

Thục Hân

Theo NBC