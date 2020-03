Điều kỳ diệu có thật: Anh ấy khỏi bệnh ung thư sau khi làm nhiều việc tốt trong một năm

Anh Brice Royer ở Vancouver (Canada) bị chẩn đoán mắc chứng ung thư dạ dày hiếm gặp vào vài năm trước. Sau cú sốc ban đầu, anh ấy đã làm gì?

Brice quyết định rằng, dù cuộc sống của mình còn bao nhiêu thời gian, thì mình cũng muốn đó là một cuộc sống có ý nghĩa, có mục đích tốt. Anh tin rằng, nếu mình yêu thương và chia sẻ nhiều hơn, thì dù cơ thể không khỏi bệnh, tinh thần cũng sẽ được “chữa lành”.

Anh Brice quyết định dùng cách sống tử tế để “tự chữa lành” tinh thần mình.

Vậy là anh bắt đầu mở một nhóm trên Facebook với phương châm: “The more you give, the richer you are” (Bạn càng cho đi, bạn càng giàu có). Nhưng dường như, trong trường hợp của anh, thì càng cho đi, anh lại càng… khỏe mạnh nữa!

Brice tự kê đơn cho mình: Anh sẽ làm những việc tốt ngẫu nhiên trong suốt một năm mà không kỳ vọng được nhận lại gì cả. Brice nói, nỗi sợ hãi, trầm cảm và cô độc có thể giết người nhanh hơn bất kỳ căn bệnh nào! Cho nên, làm việc tốt cho người khác chính là để anh tự nâng đỡ tinh thần mình, cũng như có kết nối tích cực với nhiều người khác.

Brice nói rằng, khi cuộc sống có ý nghĩa, thì anh không quá bận tâm đến kết quả của việc điều trị nữa.

Trong một năm đó, Brice đem thực phẩm tới tặng những gia đình khó khăn, giao rau củ hữu cơ hằng tuần cho những người mẹ một mình nuôi con nhỏ, tình nguyện giúp đỡ ở những nhà tạm cho người nghèo, người vô gia cư. Anh cũng quyên góp được 25.000 đôla (gần 600 triệu đồng) để xây ngôi nhà nhỏ cho một người mẹ đơn thân…

Nếu có ai hỏi, anh Brice sẽ dẫn chứng nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy rằng con người có thể được chữa lành bằng yêu thương, thật nhiều yêu thương, như thế nào.

Anh Brice và một người mẹ đơn thân vô gia cư mà anh đã giúp đỡ.

11 tháng sau ngày bị chẩn đoán bệnh, anh Brice được một người bạn hỗ trợ đẩy xe lăn vào gặp bác sĩ, nghe kết quả chụp cộng hưởng từ. Cũng đã là 11 tháng kể từ ngày anh liên tục làm từ thiện, quyên góp, và trao đi tình yêu thương vô điều kiện.

Bác sĩ nói rằng, khối u của anh đã co lại, và thậm chí không còn là ác tính nữa; rằng kết quả này “không thể được giải thích bằng y học hiện đại”.

“Giờ tôi không còn bệnh!” - Brice viết - “Nhờ vào tình yêu thương. Không phẫu thuật, không hóa trị, không thuốc! Chỉ có tình yêu thương!”.

Anh Brice (người ngồi xe lăn) quá vui mừng khi bác sĩ thông báo rằng anh khỏi bệnh.

Đến nay đã là hơn 3 năm kể từ ngày Brice hết bệnh, anh vẫn khỏe mạnh, thậm chí còn giúp đỡ rất nhiều bệnh nhân ung thư hay những người mắc các bệnh mãn tính khác, để họ cũng dùng phương pháp “sống tử tế” như là một phần trong quá trình tự chữa lành bệnh cho mình.

Trong thời điểm đại dịch, nhiều bác sĩ và nhà khoa học đang nhắc đến câu chuyện của Brice, nhằm khuyến khích tất cả mọi người giữ thái độ tích cực, giữ hy vọng và làm việc tốt. Bởi tất cả những điều đó khiến tinh thần của con người lành mạnh hơn, từ đó, cơ thể cũng khỏe mạnh hơn.

Anh Brice (phải) hiện nay đã hoàn toàn khỏe mạnh.

Kết quả kiểm tra mới đây cho thấy bệnh của anh Brice cũng không tái phát. Điều đó có lẽ càng khẳng định phương châm của Brice là đúng: “Cho đi chính là một liều thuốc tuyệt vời”.

Thục Hân

Tổng hợp