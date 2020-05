Học cách hồi phục trái tim tan vỡ sau những trận thất tình đầy thương tổn

Quảng cáo

Đừng lắng nghe lời khuyên của cô bạn thân

Nghe có vẻ nghịch lý nhỉ, nhưng tin đi, lúc này dù cô ấy có nói gì thì cũng chỉ nghe phần “Dù thế nào tao vẫn bên cạnh an ủi mày”! Thế là đủ. Còn lời khuyên, tìm đến cậu bạn thân đi, cậu ấy biết bạn phải làm gì! Bọn con trai thường chỉ dành cho bạn chỉ một hai câu an ủi qua loa, nhưng sự tỉnh rụi của họ nhiều khi chính là phương pháp thần kỳ nhất giúp bạn nhận ra rằng Trái Đất vẫn quay bình thường và mọi chuyện cũng chẳng có gì cần phải làm quá.

KHÔNG nhắn tin, liên lạc với ex trong thời gian hồi phục



Dù bất cứ lí do gì, kể cả lấy lại những món đồ của bạn trong thời gian yêu nhau cũng đừng liên lạc. Vì bạn đang hồi phục tim, nên ex là “nguồn độc tố” cần tránh xa nhất bây giờ để tránh làm tim vỡ một lần nữa. Sau khi tim “khỏe mạnh” rồi, thì giải quyết mọi chuyện cũng chưa muộn, mà lúc đó có khi bạn cũng chả cần tới món đó nữa là! Hãy xem như một căn nhà đã cháy và mọi thứ đã mất trong vụ hỏa hoạn, vậy đi!

Tắt điện thoại và máy tính từ 10 giờ tối tới 7 giờ sáng

Thay vì ngồi chờ ngóng xem anh ta có nhắn tin hay cập nhật Facebook không, có like status bạn không, hãy dùng thời gian ấy để dưỡng da bù lại cho thời gian “in a relationship” thức khuya tám điện thoại làm hao mòn nhan sắc thì có phải hơn không nào.

Làm bạn với phòng gym thay vì món kem

Trong phim người ta hay nói ăn kem sẽ giúp giảm nỗi buồn. Có thể, nhưng một điều chắc chắn là nó cũng sẽ làm tăng trọng lượng một cách đáng kể. Nếu không muốn trở thành “sắc đẹp ngàn cân” thì hãy biến đau thương thành hành động, chuyển hết mọi cơn giận, buồn phiền vào cái máy tập gym nhé!

Đừng xem Facebook / Instagram của anh ấy là trang nhật báo

Khi sinh ra trong thời đại mạng xã hội, có lẽ chúng ta nên than trời, chia tay chưa đủ đau khổ hay sao mà còn bắt phải đối mặt với post của anh ấy trên news feed mỗi ngày! UNFRIEND ngay và luôn nhé! Nhẹ nhàng hơn thì tắt news feed của anh ấy đi thôi. Thực ra thì bạn cũng nên tranh thủ “cai” mạng xã hội luôn một thể. Vì thế nào bạn cũng sẽ lọ mọ chui vào trang của chàng để ngó nghiêng.

Đừng nghĩ dùng Facebook/ Instagram của bạn là công cụ để mong anh ấy quay lại

Thực tế, hầu hết những người tan vỡ trái tim đang có xu hướng tin rằng mạng xã hội là một công cụ để hàn gắn với ex. Họ sẽ biến thành một em bánh-bèo-vừa-bị-đá khóc than inh ỏi, để lại toàn những dấu vết cứ như thể nếu ex không quay lại thì họ sẽ không sống sót nổi. Hoặc ngược lại, update status mỗi ngày, viết những dòng nhật ký yêu đời kèm tấm hình cạnh chàng trai lạ hoắc! Cá biệt hơn, có những người mà màn chia tay hôm nào vẫn chưa đủ thời gian để trút cơn cuồng phong chửi rủa, nên họ tranh thủ Facebook để chửi tiếp… Nhưng suy cho cùng, tất cả tức giận cũng chỉ là họ chưa thể quên mà thôi.

Đừng lao vào yêu bất cứ ai ngay bây giờ

Có thể bạn sẽ nhắm mắt vơ đại một ai đó để qua thời gian đau khổ này, nhưng tin tớ đi, bạn không muốn làm lại 7 bước này một lần nữa đâu! Cứ sống vui vẻ, rồi điều gì đến nhất định sẽ đến.

Cẩm Huyên