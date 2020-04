Khóa học Hạnh phúc nổi tiếng của Đại học Berkeley mở miễn phí online, đăng ký thôi bạn ơi!

Quảng cáo

Sống hạnh phúc là thế nào? Câu hỏi này nghe có vẻ “triết học”, nhưng lại rất gần gũi. Bởi cả bạn, cả mình, ai cũng muốn sống hạnh phúc mà!

Để học về nguồn gốc của hạnh phúc và cách sống vui vẻ, lạc quan, dựa trên nghiên cứu khoa học hẳn hoi, giờ bạn có thể tham gia khóa học 8 tuần: “Khoa học Hạnh phúc” (Science of Happiness). Đây là khóa học rất nổi tiếng của Đại học Berkeley (University of California: Berkeley, Mỹ), và hạnh phúc thay, nó đang được miễn phí!

Hai giảng viên chính của khóa học.

Khóa học này được viết và dẫn dắt bởi các giảng viên tâm lý học Dacher Keltner và Emiliana Simon-Thomas của trường Berkeley. Nó sẽ giúp bạn hiểu về một cuộc sống vui vẻ và có ý nghĩa, cũng như những cách sống tích cực.

“Khoa học Hạnh phúc” ra mắt từ năm 2014 và đã có hàng trăm ngàn học sinh, sinh viên từ khắp nơi trên thế giới tham gia. Những người học xong đều cho biết, họ có cảm giác lạc quan và mạnh mẽ hơn, dù đã học từ lâu.

Đối với học sinh Việt Nam, có lẽ khóa học này còn là cơ hội học tiếng Anh rất tốt, vì các bài giảng được thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh (tất nhiên!).

Một hình minh họa trong video bài học.

Để tham gia, bạn cần đăng ký tại trang edX.org. Sau đó, chọn khóa học The Science of Happiness. Bấm vào đó rồi, bạn nhớ chọn nút Audit This Course để học miễn phí nhé. Tất nhiên, vì học miễn phí nên bạn cũng sẽ không nhận được chứng chỉ gì cả, mà muốn có chứng chỉ, bạn phải đóng 139 đôla (gần 3,3 triệu đồng). Dù sao, nếu mục đích học của bạn chỉ là có thêm kiến thức và cải thiện bản thân thì cũng đâu cần chứng chỉ!

Trong thời gian học, các nội dung mới sẽ được đăng hằng tuần và bạn cũng sẽ nhận được email thông báo. Bạn có thể học từ từ theo tốc độ mình mong muốn, vì đây là self-paced course mà (không có lịch trình nghiêm ngặt, bạn tự học theo tốc độ của mình). Nhưng sau 10 tuần kể từ ngày bạn đăng ký thì những tài liệu học trong tài khoản của bạn cũng sẽ biến mất nhé!

Đây có thể là khóa học kép: Vừa học tiếng Anh, vừa học để hạnh phúc.

Mình đã đăng ký khóa học này và thấy rằng, bạn coi nó là một khóa luyện tiếng Anh cũng được. Bởi các video có phụ đề, có phần text, có thể chỉnh tốc độ nói chậm bớt, và bạn cũng có thể tham gia thảo luận bằng tiếng Anh nữa. Thế nên khóa học này mới dành cho mọi người trên khắp thế giới.

Bạn hãy thử xem nhé, chắc chắn là sau khóa học, cả trình tiếng Anh lẫn tư duy của bạn đều được “nâng cấp” đáng kể đấy!

Thục Hân