Rất hài: Jimmy Fallon kêu gọi mọi người miêu tả việc cách ly bằng 6 từ - và đây là kết quả

Nghe theo lời kêu gọi của các nhà lãnh đạo và các nhân viên y tế, nhiều người trên thế giới đang không ra khỏi nhà để phòng, chống dịch Covid-19. Chính vì vậy mà hashtag #StayInYourHouse (ở yên trong nhà) đang cực hot trên Twitter. Đi kèm với hashtag này là đủ thứ nội dung: Kể về những gì mình làm khi ở nhà, kêu chán, pha trò…

Với 51 triệu người theo dõi trên Twitter, diễn viên hài kiêm người dẫn chương trình Jimmy Fallon đã nghĩ ra cách khuấy động cả mạng xã hội trong thời gian “tự cách ly”.

Người dẫn chương trình Jimmy Fallon vẫn quay các chương trình ngay tại nhà, giúp mọi người thư giãn.

Ban đầu, Jimmy quay những chương trình để đăng lên YouTube với tựa đề Tonight Show: At Home Edition (Tonight Show: Phiên bản ở nhà). Chính vợ anh là người cầm máy quay, và đôi khi có sự tham gia của cả hai cô con gái nữa. Chỉ riêng những chương trình này của Jimmy đã mang đến tiếng cười cho hàng triệu người (cũng đang ở nhà) rồi.

Tiếp theo, Jimmy viết lên Twitter, đề nghị mọi người miêu tả thời gian “tự cách ly” của mình chỉ bằng 6 từ. Jimmy khởi động bằng dòng twit: “Fine. You can paint daddy’s nails” (Tốt. Bạn có thể sơn móng tay bố).

Lập tức, hashtag mà Jimmy tạo ra #MyQuarantineInSixWords (việc cách ly của tôi trong sáu từ) trở thành một xu hướng viral trên mạng xã hội. Cộng đồng Twitter bắt đầu liên tục miêu tả thời gian tự cách ly của mình một cách hài hước:

Người sử dụng @Richachoubey tóm tắt mỗi ngày của mình bằng câu: “Yes Netflix, I am still watching” (Vâng Netflix, tôi vẫn đang xem). Chả là khi người dùng xem liên tiếp quá nhiều tập phim mà không động tới bộ điều khiển, Netflix sẽ hiện lên khung hình hỏi xem liệu người dùng có còn ngồi trước màn hình không. Có lẽ xem hết phim này đến phim khác là việc mà rất nhiều người đang thực hiện nhỉ!

Nhiều người ở nhà xem hết phim này đến phim khác trên Netflix.

@millemmial viết: “Day one: ate all the snacks” (Ngày một: Ăn hết đồ ăn vặt). Hoàn toàn dễ hiểu, bởi ở nhà thì cứ loanh quanh rồi lại ăn thôi ấy mà!

@emily_tweets viết: “Longest day of my life, everyday” (Ngày dài nhất đời tôi, ngày nào cũng vậy). Với những người thích ra ngoài, thì mỗi ngày phải ở trong nhà đều là ngày dài nhất cuộc đời.

@imteyazray viết: “One more reason to get fat” (Thêm một lý do nữa để mập). Kèm theo là bức ảnh “Ngày thứ 1 làm việc ở nhà” và “Ngày thứ 4 làm việc ở nhà” sẽ khiến bạn bật cười.

Ngày 1 và ngày 4 làm việc tại nhà…

@toriloomis9 viết: “Expelled my kid from home school” (Đuổi học con tôi khỏi trường học tại gia). Trường học thì tạm đóng cửa, còn đứa trẻ học ở nhà cũng bị… cho nghỉ học nốt!

@stephmerritt88 viết: “Flattening the curve, fattening my curves” (San phẳng đường cong đại dịch, vỗ béo các đường cong của tôi). Nhiều quốc gia mong muốn “làm phẳng đường cong đại dịch”, tức là làm chậm tốc độ lây lan của virus corona, giúp các hệ thống y tế không bị quá tải. Tuy nhiên, với những người ở nhà thì chỉ ăn với ngủ, nên lại bị “vỗ béo”, có lẽ sẽ chẳng còn đường cong cơ thể nữa.

@HappyCatCentral viết: “Avoiding all unnecessary contact with humans” (Tránh mọi tiếp xúc không cần thiết với con người). Đi kèm theo đó là hình ảnh chú mèo mặc quần áo, đội mũ, đeo khẩu trang rất hài.

“Tránh mọi tiếp xúc không cần thiết với con người”.

Rất nhiều cư dân mạng đã cảm ơn Jimmy vì mang lại nhiều tiếng cười và khiến tinh thần của mọi người sảng khoái hơn trong thời điểm khó khăn này. Còn bạn, bạn miêu tả thời gian ở nhà của mình thế nào?

Thục Hân

Tổng hợp