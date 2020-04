Rơi nước mắt trước clip tiễn biệt người bà thân yêu mắc bệnh COVID-19

“One World: Together At Home” là sự kiện hỗ trợ phòng chống đại dịch COVID-19 do danh ca Lady Gaga đồng tổ chức sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh K+NS vào lúc 7h sáng (giờ Việt Nam) ngày 19/4/2020.