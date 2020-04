Top những cuốn sách đáng đọc nhất trong 15 ngày “cách ly xã hội” (Phần 3)

11. Lối Sống Tối Giản Của Người Nhật (tác giả: Sasaki Fumio): Sự tối giản sẽ khiến cuộc sống của bạn nhẹ nhàng hơn, và bạn dễ cảm thấy hạnh phúc hơn

Ảnh: Tiki.vn

Một cuốn sách thật sự quá hữu ích với bạn vào ngay thời điểm khó khăn này. Trong suốt 15 ngày, bạn chỉ có thể ở quẩn quanh trong nhà, lặp đi lặp lại những công việc quen thuộc đến nhàm tẻ, và bạn bỗng cảm thấy cuộc sống này thật sự thiếu thốn và ngột ngạt.

Bạn sẽ thay đổi suy nghĩ khi đọc cuốn sách này. Hoặc chí ít, bạn sẽ cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có ở hiện tại. Khi nhu cầu của bạn ít đi, thì sự hài lòng lại tăng lên đáng kể. Mọi thứ được “đơn giản hóa”, cuộc sống của bạn cũng dễ chịu hơn biết bao nhiêu. Nhưng “đơn giản” và “tối giản” thế nào, mời bạn đọc sách nhé!

12. Bơ đi mà sống (tác giả: Mèo Xù): Có rất nhiều định nghĩa về cuộc sống cần được viết lại, bởi chính bạn!

Ảnh: Tiki.vn

“Hãy trân trọng mỗi sáng thức dậy. Bởi chỉ cần được thức dậy, thì bất cứ sự gì trên đời vẫn còn có cơ hội để thay đổi.”

“Chúng ta lạc quan không phải là khi luôn nghĩ mọi việc ở trên đời đều tốt đẹp, mà là khi biết chấp nhận một thực tại là không phải mọi chuyện trên đời đều tốt đẹp.” “Nếu không thể là một bông hoa đẹp thì hãy là một bông hoa thơm!”. Thông điệp rất sâu sắc, rõ ràng và đúng thời điểm, bạn nhỉ?

13. Đẹp Lên Cái Đã Rồi Đời Sẽ Vui (tác giả: Giovanna Battaglia): Đừng nghĩ quần áo là phù phiếm, vì sẽ có những lúc bạn nhận ra, chỉ quần áo mới khiến bạn hạnh phúc thôi!

Ảnh: Tiki.vn “Rồi bạn sẽ khám phá ra rằng, mỗi ngày của bạn có thể trở nên tốt đẹp hơn nhờ quần áo” “Ngầu mãi cũng nhàm, vui mới thời thượng” Đó là tuyên ngôn của Giovanna Battaglia - tác giả cuốn sách - một biên tập viên thời trang gốc Ý nhưng hoạt động rộng khắp các tạp chí và ấn phẩm thời trang trên toàn thế giới. Một cuốn sách tràn ngập cảm hứng về thời trang cùng lối viết hiện đại và dí dỏm sẽ khiến bạn thấy cuộc đời này chẳng thiếu niềm vui và thực sự đáng sống!

14. Đẹp không ranh giới (tác giả: Anuschka Rees): Bạn có quyền tự đặt ra tiêu chuẩn về cái đẹp cho chính mình Ảnh: Tiki.vn Nếu bạn còn lăn tăn và buồn phiền vì vòng 1 tí hon, làn da lấm tấm tàn nhang hay chiều cao khiêm tốn thì xin thưa với bạn là “Xu thế đánh giá về sắc đẹp đã thay đổi rồi!”. Chẳng có một tiêu chí đánh giá vẻ đẹp nào được coi là “chuẩn xác” nhất cả. Chúng ta vốn có những vẻ đẹp không giống nhau, và sẽ thật ngớ ngẩn nếu đem các nét đẹp ấy ra so sánh với nhau. Và hãy tin đi, trên đời này chẳng có vẻ đẹp nào hoàn mĩ cả. Bởi đến ngay cả sự hoàn mĩ cũng có những “khuyết điểm” cơ mà.

15. Mơ Collection Vol.1 (nhiều tác giả, Báo Hoa Học Trò phát hành): Không bao giờ có điểm cuối, tất cả đều là bắt đầu

Ảnh: Hoa Học Trò Magazine

"... đây là một cuốn gồm những bài viết truyền cảm hứng, để lên đường, để bắt đầu những giấc mơ, hoặc là từ bỏ chúng để khởi đầu những điều mới mẻ khác. Tất cả đều cần can đảm.



Nếu bạn cần một lý do để lên đường, cần một chút khích lệ để theo đuổi một mục tiêu, hãy đọc “Bao giờ ta thôi mơ”, “Bơi qua biển mơ”, “Đêm đầy sao”... Nếu bạn cần một chút can đảm để rời bỏ một công việc, một dự định, một giấc mơ... hãy đọc “Những Atlantics chìm xuống biển”, “Dũng cảm để từ bỏ”, “Giấc mơ của ông Nobi”... Ở đó, bạn sẽ thấy thấp thoáng hình ảnh Ron-tóc-đỏ thôi làm phù thuỷ, cậu ấy đi bán cà rem. Ở đó, bạn sẽ thấy bố của Nobita không bao giờ trở thành hoạ sĩ nổi tiếng, nhưng vẫn cầm bút vẽ ở sân sau nhà.



Nếu bạn tự hỏi nếu mình không có một giấc mơ lớn thì sao, thì cũng chả sao, bài viết “Núi Đường” sẽ bảo như thế... Bạn không mơ núi mơ sông, bạn chỉ đi những quãng đường để về nhà, thế cũng chả làm sao cả. Bạn có đang vui không? Nếu có, thế là được rồi. Đó mới là giấc mơ lớn nhất của mỗi người mà..."

