“2gether The Series” bản Việt hé lộ 9 trai đẹp nhưng vẫn thiếu hai vai quan trọng nhất

Với những tín đồ phim “boylove” Thái Lan, chắc hẳn cơn sốt “khủng” từ bộ phim 2gether The Series chưa bao giờ dừng lại. Các fan luôn “nồng nhiệt” ra sức “đẩy thuyền” cho các cặp đôi từ phim đến cả ngoài đời thực.

Về nội dung, 2gether The Series bản gốc đã thành công trong việc tạo ra những thông điệp ý nghĩa, gửi gắm đến khán giả qua câu chuyện tình yêu gần gũi, dễ thương. Đặc biệt, tuyến truyện chặt chẽ càng khiến các fan phim đam mỹ khó tính cũng không ngớt lời khen ngợi. Đương nhiên, bộ phim còn ghi điểm tuyệt đối bởi những “phản ứng hóa học” thú vị từ cặp đôi chính “tài sắc vẹn toàn” cho đến những cặp đôi phụ vô cùng đáng yêu.

Tháng 9/2020, thông tin tuyển chọn diễn viên cho bản remake của 2gether The Series với tên gọi chính thức Khi Gặp Em đã khiến cộng đồng fan Việt của bộ phim vô cùng xôn xao. Bên cạnh việc thu hút rất nhiều sự quan tâm của đông đảo fan bộ phim thì cũng có một cuộc tranh luận lớn về việc đặt tên nhân vật trong phim.

Theo đó, sau khi xem xét những phản hồi của fan từ thông báo Casting, ê-kíp đã quyết định lấy tên Việt cho tất cả nhân vật trong bộ phim, với mong muốn mang đến sự thuần Việt cho dự án.

“Dẫu đây là một sản phẩm dựa trên nội dung gốc của bản Thái, nhưng chúng tôi cũng hy vọng có thể tạo ra phiên bản mà ở đó chúng ta đều cảm thấy gần gũi nhất, quen thuộc nhất. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không phá bỏ những tinh hoa và “đặc sản" đã làm nên sự yêu mến của khán giả đối với series này" - phía NSX chia sẻ.

Cụ thể, tên các nhân vật Việt Hoá đã được NSX tiết lộ như sau: Minh Thanh - Tine, Gia Huy -Sarawat, Gia Bảo - Phukong, Long - Green, Phong - Fong, Khoa - Ohm, Quang - Phuak, Nam - Man, Sang - Boss, Giang - Dim, Bình An - Type, Minh - Mil và Hoàng - Chat.

Hiện tại, 9 gương mặt của dàn nam phụ trong phim cũng chính thức lộ diện. Tuy nhiên, NSX cho biết rằng dự án Khi Gặp Em - 2gether The Series bản Việt phải cần thêm “hai mảnh ghép” quan trọng nữa mới đủ để tạo nên “cơn địa chấn” về nhan sắc, cụ thể là vai Minh Thanh - Tine và Gia Huy - Sarawat. Do đó, ê-kíp Khi Gặp Em - 2gether The Series vẫn đang trong giai đoạn tìm kiếm “hai mảnh ghép” này.

Là dự án đầu tiên remake phim “boylove” của Thái, ê-kíp hi vọng sẽ mang lại series chất lượng cho khán giả.

NHƯ LÊ

Ảnh: BTC cung cấp