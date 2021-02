5 nghệ sĩ tomboy của V-Biz: Người “cân” từ hát đến sáng tác, người đang chờ "bùng nổ"

Vũ Cát Tường



Bước ra từ Giọng Hát Việt 2013, Vũ Cát Tường không chỉ gây ấn tượng bởi chất giọng nội lực giàu cảm xúc mà còn khiến nhiều người bất ngờ bởi khả năng sáng tác ở nhiều thể loại. Với R&B và Neo Soul làm “gốc”, âm nhạc mà Vũ Cát Tường mang đến không chạy theo số đông mà “chạy” theo cảm xúc, theo sự tự do phóng khoáng của người nghệ sĩ.

Vũ Cát Tường tại đêm Gala trao giải "Mai Vàng 2020".

Một số bài hát đã tạo nên “thương hiệu” của Vũ Cát Tường như Yêu Xa, Vết Mưa, Mơ, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua... EP Một Triệu Năm Ánh Sáng mới ra mắt gần đây cũng đã giúp giọng ca sinh năm 1992 “thu hoạch" được nhiều thành tích ấn tượng.Với chất giọng đặc trưng cùng vẻ ngoài “hạt tiêu” nhưng cực cá tính, Tiên Tiên (Huỳnh Nữ Thủy Tiên) là một trong những cái tên chiếm được nhiều thiện cảm của giới trẻ. “Chạm ngõ” âm nhạc với Giữ Em Đi, cho đến nay, “gia tài” sáng tác của cô nàng sinh năm 1992 không quá “đồ sộ” nhưng phần lớn đều thành hit: Say You Do, My Everything, Em Không Thể... và mới nhất là Lo Xa.