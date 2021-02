Anti-fan tiếp tục cố tình gây hấn gọi Khởi My là “ca sĩ hội chợ”, giọng hát bắt chước AMEE

Trong một buổi livestream mới đây, Khởi My bị một số anti-fan nhảy vào mỉa mai, chê bai giọng hát. Đặc biệt, một tài khoản Facebook còn phũ phàng nhận xét giọng ca Vì Sao là "ca sĩ hội chợ", giọng hát thì thua xa giọng ca trẻ đang ăn khách AMEE.

Vốn là một nghệ sĩ rất được yêu thích tại V-Biz với hơn 11 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, tuy nhiên sau khi kết hôn cùng Kelvin Khánh, Khởi My lựa chọn việc tập trung chăm sóc cho gia đình nhỏ và ít tham gia các hoạt động hay sự kiện giải trí. Có lẽ vì vậy mà gần đây cô bị một bộ phận khán giả đánh giá là thua kém đàn em, giọng ca hết thời... điều này khiến không chỉ fan hâm mộ của Khởi My mà cư dân mạng cũng vô cùng bức xúc.

Khởi My bị anti-fan mỉa mai khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Sau khi thấy phản ứng gay gắt từ netizen, người này lại phản bác, cho rằng mình đang bị xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự và phẩm chất. Anti-fan này còn đưa ra những luận điểm chứng minh AMEE làm tốt hơn thông qua lượng đánh giá sản phẩm âm nhạc, qua lượt view và lượt like. Cụm từ “ca sĩ hội chợ” một lần nữa được người này nhắc lại khi nói đến Khởi My.

Giọng hát của AMEE có nhiều điểm giống Khởi My nên là cái cớ để anti-fan "gây hấn".

Có thể thấy rõ trong cuộc “đọ bàn phím” lần này, hội anti-fan thua xa fan của Khởi My. Nhiều người chỉ ra AMEE chỉ mới debut được 2 năm, thời điểm Khởi My đang “làm mưa làm gió” V-Biz thì giọng ca Anh Nhà Ở Đâu Thế chỉ mới là một cô bé. Dù giọng hát Khởi My và AMEE được đánh giá có phần tương đồng nhưng để nói rằng Khởi My bắt chước là cực kỳ vô lý.

Khoảng cách tuổi tác và gu âm nhạc khác nhau khiến sự so sánh hai ca sĩ với nhau trở nên khập khiễng.

Trang Faebook của giọng ca "Gửi Cho Anh" đạt 11 triệu lượt trong khi AMEE mới chạm mốc 1,2 triệu người theo dõi.

Về chuyện "ca sĩ hội chợ", cách đây không lâu giọng ca Người Yêu Cũ đã chia sẻ rõ ràng với người hâm mộ: “Ca sĩ hội chợ thì vẫn là ca sĩ, vẫn phục cho khán giả. Đơn giản là những khán giả kia họ không sống ở thành phố, họ sống ở những vùng sâu vùng xa thì nhờ có những chương trình hội chợ đó họ mới được gặp gỡ nghệ sĩ, họ mới được nghe nghệ sĩ hát".

Khởi My hạnh phúc khi mình được hát cho những người dân ở tỉnh thành.

Hiện sự việc vẫn gây tranh cãi trên các mạng xã hội, hai ca sĩ được nhắc đến là Khởi My và AMEE vẫn chưa lên tiếng.

