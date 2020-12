BLACKPINK 8 bài vẫn còn dài, album sắp ra mắt của "sếp" Sơn Tùng chỉ vỏn vẹn 3 bài hát

Quảng cáo

Sơn Tùng M-TP tiếp tục là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong những ngày qua. Giọng ca gốc Thái Bình trở lại với loạt dự án mới trong năm 2020. Sau khi tung trailer ca khúc Chúng Ta Của Hiện Tại với tạo hình "cool ngầu", album Chúng Ta cũng chính thức được ca sĩ bật mí. Theo đó giọng ca Cơn mưa ngang qua đăng tải đường link pre-order (đặt trước) cũng như tiết lộ bìa của album phòng thu mới.

Sơn Tùng hướng dẫn fan cụ thể các bước để có thể đặt trước album Chúng Ta.

Bìa album mới của nam ca sĩ.

Bìa album sử dụng tông màu xám bí ẩn, không có quá nhiều chi tiết nhưng vẫn tạo được sức hút lớn. Tâm điểm nằm ở chiếc chong chóng và dòng chữ "Sơn Tùng M-TP - Chúng Ta" - bên góc trái đồng màu với tổng thể.

Trong đường link pre-order anh chàng cũng đã tiết lộ một vài chi tiết đắt giá như album Chúng Ta dự kiến sẽ phát hành vào 1/5/2021, ngoài Chúng Ta Của Hiện Tại với thời lượng 5 phút 1 giây, còn có hai ca khúc khác dài lần lượt 4 phút 8 giây và 4 phút 5 giây.

Chỉ có 3 ca khúc được thực hiện trong album lần này.

Khán giả đang mong chờ từng ngày để được thưởng thức Chúng Ta Của Hiện Tại, đây cũng là màn chào sân của Hải Tú - diễn viên độc quyền của M-TP Entertainment.

Nếu khán giả than thở The Album của BLACKPINK là quá dài khi có đến 8 bài hát thì Chúng Ta của Sơn Tùng sẽ đáp ứng nhu cầu “nghe ít” của công chúng. Ngay sau bài đăng tải của Sơn Tùng, các từ khóa về Chúng Ta nhanh chóng được khán giả tìm kiếm. Với lượng khán giả hùng hậu và chất lượng âm nhạc ổn định, album Chúng Ta hứa hẹn sẽ làm nên những kỉ lục mới V-Biz. Dù hơi trễ so với kế hoạch đã đặt ra hồi tháng 12/2019, nhưng rõ ràng Sơn Tùng đang thực sự giữ lời, từng bước hoàn thành những dự án đã đề ra.

Tạo hình cool ngầu trong MV mới của nam ca sĩ.

Thời lượng của MV mới được đặt nghi vẫn là 14 phút 51 giây

Tối nay (20/12), MV Chúng Ta Của Hiện Tại sẽ chính thức ra mắt, điều thú vị là ở đường link để fan đặt lời nhắc cho MV có hiển thị thời lượng lên đến 14 phú 51 giây. Đây có thể là MV dài nhất, có câu chuyện tình yêu cụ thể nhất từ trước đến nay của Sơn Tùng. Chỉ với yếu tố về mặt thời gian, khán giả thêm chắc chắn rằng Chúng Ta Của Hiện Tại là ca khúc ballad.

Thanh Phương