Ca khúc mới của Phạm Hồng Phước bị tố đạo nhạc T-ara và Oh Won Bin

MV Mọi người che mặt sống của ca sĩ Phạm Hồng Phước.

Tuy nhiên, giai điệu của ca khúc Mọi Người Che Mặt Sống hiện đang bị nhiều người cho là "đạo nhái" ca khúc Apple Is A của nhóm nhạc nữ T-ara. Dù Apple Is A ra mắt từ tận năm 2009 nhưng rất nhiều fan K-Pop cho biết họ nhận ra sự giống nhau giữa hai ca khúc. Ngoài ra, ca khúc I love you and I love you của nghệ sĩ Hàn Quốc Oh Won Bin kết hợp cùng Miryo cũng được cho là bị ca sĩ Phạm Hồng Phước “mượn giai điệu".