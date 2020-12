Các EP liên tục được cho ra mắt, liệu nghệ sĩ Việt có "lời to" trong cuộc chơi này?

Quảng cáo

Xu hướng phát hành EP trong giới nghệ sĩ



EP (Extended Play) là một loại đĩa cứng hoặc đĩa CD chứa nhiều bài hát hơn một đĩa đơn nhưng không đủ dài cho một full album. Thực tế, khái niệm EP không hề xa lạ với thị trường âm nhạc thế giới. Tại US&UK hay Hàn Quốc, EP còn được gọi là mini-album và được phát hành như một "bước đệm" cho các full album hay dự án âm nhạc "dài hơi". Trong năm 2019 vừa qua, một số EP được ra mắt trên thế giới đã sở hữu những thành tích đáng nể như: Map of the Soul: Persona (BTS), Kill This Love (BlackPink), She Is Coming (Miley Cyrus),...

Một số EP hay mini album vô cùng thành công trên thị trường âm nhạc thế giới trong năm 2019 vừa qua

Tại Việt Nam, EP đã “du nhập” từ khá lâu nhưng phần lớn đều gói gọn trong cộng đồng Indie. Với sự phát triển của “công nghệ số”, các nghệ sĩ trẻ Việt Nam chủ yếu hướng đến khả năng “đánh nhanh thắng gọn” của các single (đĩa đơn), ra MV trên nền tảng YouTube hơn là đầu tư vào một album hay EP. Mãi đến thời gian gần đây, việc phát hành các EP mới thực sự trở nên phổ biến và “làm mưa làm gió” trên khắp các Bảng xếp hạng âm nhạc.

Bích Phương với EP tâm trạng hơi tan chậm một chút gồm: Em Bỏ Hút Thuốc Chưa?, Một Cú Lừa và Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi đều đạt thành tích “all-kill”: Top #1 trên các BXH âm nhạc trả phí như iTunes, Apple Music, Spotify, NhacCuaTui và Keeng. Cũng từ thành tích đáng nể này, cô nàng đã tạo ra một “sân chơi mới” mang tên "đĩa mở rộng" cho các nghệ sĩ mainstream như Vũ Cát Tường, Soobin Hoàng Sơn.



EP của Bích Phương sở hữu thành tích all-kill trên các Bảng xếp hạng âm nhạc trả phí “Nhá hàng” thành công bằng Hành Tinh Ánh Sáng, EP thứ 2 sau album Inner Me mang tên Một Triệu Năm Ánh Sáng của Vũ Cát Tường đạt thành tích cực ấn tượng: Sold-out trong khoảng 48 tiếng đồng hồ với mức giá không hề rẻ. Bên cạnh đó, Hành Tinh Ánh Sáng tiếp tục giữ vị trí #1 pre-order, là album được đặt trước nhiều nhất trên iTunes Việt Nam trong thời điểm hiện tại.

EP "Một Triệu Năm Ánh Sáng" của Vũ Cát Tường nắm giữ vị trí Top 1 Chart Album

Không kém cạnh, EP The Playah đánh dấu bước chuyển mình trong phong cách âm nhạc của Soobin Hoàng Sơn với nghệ danh mới - Soobin cũng được anh chàng đầu tư vô cùng mạnh tay và tạo được hiệu ứng thu hút nhất định.



EP "The Playah" của Soobin đã chính thức mở Pre-oder cách đây không lâu

Đi tìm sức hấp dẫn của “cuộc chơi” đĩa mở rộng



Thông thường, phát hành EP dễ trở thành một xu hướng trong giới nghệ sĩ trẻ bởi số lượng bài hát cho một EP không quá nhiều, chỉ dao động từ 4-7 bài hát thay vì 8-12 bài như một full album. Với số lượng ca khúc tương đối vừa phải như vậy, những nhạc sĩ, ca sĩ sẽ có thể đầu tư và tập trung “toàn lực” vào việc sáng tác cũng như thể hiện từng ca khúc.



Không như một album phòng thu với tất cả đều là những sản phẩm mới, một EP có thể gồm 1-2 ca khúc từng được khán giả yêu thích cùng 4-5 bài hát mới giúp người nghệ sĩ có thể kết nối chúng với các dự án trong quá khứ hoặc tương lai một cách sáng tạo và tự do hơn.

Thông thường số lượng bài hát trong một EP sẽ dao động từ 4 đến 7 ca khúc. Một điều không thể không nhắc đến, đó là sự chệnh lệch doanh số giữa phát hành EP và một full album. Tương đương với khoản đầu tư “khổng lồ”, số tiền bán ra của một full album dường như không “thân thiện” mấy với ví tiền của đại bộ phận người hâm mộ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc sản xuất và phát hành các EP với mức giá vừa phải hơn sẽ giúp xóa bỏ đi phần nào áp lực về doanh thu.

Bên cạnh đó, mỗi ca khúc xuất hiện trong EP đều có thể trở thành một single riêng cho nghệ sĩ. Ví dụ như EP tâm trạng hơi tan chậm của nữ ca sĩ Bích Phương chẳng hạn. Bài hát Em Bỏ Hút Thuốc Chưa trở thành single “khai hỏa” cho một loạt tiếng vang đến từ Một Cú Lừa hay Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi, có thể thấy Bích Phương đã rất thành công khi ca khúc nào của EP cũng có được vị trí và thành công nhất định.

Như vậy, thay vì ra mắt từng single, EP chính là một sản phẩm tổng hợp giúp người nghệ sĩ vừa có thể đánh dấu tên tuổi trên bản đồ nghệ thuật, cũng vừa không tốn quá nhiều tiền bạc, công sức và thời gian.

"Một Cú Lừa" tiếp tục "thừa hưởng" thành công mà "Em Bỏ Hút Thuốc Chưa" đã tạo nên trước đó

Liệu nghệ sĩ Việt có “thắng lớn” ở đấu trường EP ?



Là một trong những nhạc sĩ tạo nên thành công lớn cho album DreAmee mà cụ thể là MAMABOY, Yêu Thì Yêu Không Yêu Thì Yêu, Ex Hate Me pt2, nhạc sĩ trẻ Hứa Kim Tuyền chia sẻ với Hoa Học Trò: Là một trong những nhạc sĩ tạo nên thành công lớn cho album DreAmee mà cụ thể là MAMABOY, Yêu Thì Yêu Không Yêu Thì Yêu, Ex Hate Me pt2, nhạc sĩ trẻ Hứa Kim Tuyền chia sẻ với Hoa Học Trò:





Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền “Phần lớn nghệ sĩ Việt hiện nay phát hành EP trên nền tảng digital, vì thế số lượt người nghe đôi khi còn nhiều hơn là một single và thời gian cũng như chiến lược quảng bá sản phẩm cũng rõ ràng hơn. Nên không có gì gọi là quá bất lợi khi các nghệ sĩ trẻ phát hành EP. Hơn nữa, khi làm EP, mọi người sẽ tập trung nhiều hơn vào chất lượng bài hát và dễ làm nổi bật được concept, ý tưởng hay thông điệp của người nghệ sĩ.”Nhìn lại những thành công của các EP Việt ra mắt trong năm 2020 trên thị trường nhạc số, có thể thấy xu hướng phát hành EP là chiến lược đúng đắn cho các nghệ sĩ trẻ mong muốn khẳng định cá tính âm nhạc của mình. Về phía khán giả, xu hướng nghe nhạc mang tính chất tổng hợp cũng đang dần thịnh hành khi chỉ cần bật một album hay EP, họ đã có thể thưởng thức nhiều bài hát trong cùng một thể loại, màu nhạc hay thông điệp nào đó đến từ nghệ sĩ mình yêu thích.

Điều đó cũng đồng nghĩa, người nghệ sĩ muốn “thắng lớn” ở đấu trường EP cần phải có sự tương đồng giữa các chất liệu và chất lượng âm nhạc, thể hiện được rõ ràng thông điệp, cá tính âm nhạc của mình. Tuy nhiên, để thực sự khẳng định tên tuổi cũng như niềm đam mê lớn với nghệ thuật, việc phát hành EP nên là một “bước đệm” cho một album cực chất của nghệ sĩ.

Hoàng Thùy Linh tạo nên tiếng vang lớn khi phát hành album concept "Hoàng".

Mỹ Tâm với album "Tâm 9" lọt Top 10 BXH World Albums, đánh dấu sự hiện diện lần đầu tiên của một sản phẩm nhạc Việt tại BXH Billboard.

