Các nhân tố trẻ chật vật tìm kiếm hào quang sau các cuộc thi âm nhạc

Xuất phát với danh hiệu Quán quân Sao Mai Điểm Hẹn 2017, Sèn Hoàng Mỹ Lam sở hữu chất giọng cao vút, trong trẻo với những ca khúc dân gian vùng núi đặc sắc. Sau đó, Mỹ Lam tiếp tục mở rộng biên độ khán giả khi tham gia và đoạt giải cao nhất tại Người Hát Tình Ca 2018.

Trong thời gian qua, Sèn Hoàng Mỹ Lam đã ra mắt album Mời Anh Về Tây Bắc với 8 ca khúc. Cô chọn kết hợp nhạc dân gian với chất liệu Pop để gần gũi hơn với công chúng. Dù có chất giọng tốt nhưng cô phải trải nghiệm tận 2 cuộc thi để phủ sóng tên tuổi đến công chúng nhiều hơn. Sắp tới, cô vẫn sẽ tham gia thi thố tiếp nếu có cuộc chơi dành cho các Quán quân.

MV "Mời Anh Về Tây Bắc" - Sèn Hoàng Mỹ Lam

Sinh năm 1996, VP Bá Vương bước ra khỏi The Debut 2018 với ngôi vị Á quân, là học trò của "nàng Mị" Hoàng Thùy Linh. Tuy nhiên, VP Bá Vương mất 2 năm loay hoay tìm kiếm màu sắc âm nhạc cá nhân dù có công ty giải trí hậu thuẫn.

Đến gần đây, VP ra mắt liên tiếp 2 MV Anh Không Tốt Đâu và Có Quá Nhiều Điều. Dù phải tự thân xoay sở để ra mắt sản phẩm âm nhạc nhưng VP cho rằng, đây là “cuộc chơi” mà chính mình lựa chọn, nếu thành công thì mình hưởng, thất bại thì mình chịu.

VP hứa hẹn sẽ trở thành tài năng mới của nhạc Việt khi mang đến những ca khúc mang mau sắc thúc đẩy tinh thần, vực dậy sự tự tin của bản thân.

MV "Có Quá Nhiều Điều" - VP Bá Vương

Cũng xuất phát từ The Debut, Hữu Nhân được mọi người biết đến với biệt danh “chàng trai của những bản mashup” bởi những video cover trên YouTube. Sau đó, Hữu Nhân nỗ lực tìm kiếm cơ hội thể hiện tài năng qua nhiều chương trình như Sàn Đấu Ca Từ, 100 Giây Rực Rỡ, Phiên Bản Hoàn Hảo và giành danh hiệu quán quân cùng Đội Hảo Ngọt tại Đấu Trường Âm Nhạc.

Con đường đi “lòng vòng” hơn nhưng không khiến Hữu Nhân nản lòng, anh chàng bộc bạch: “Nếu cố gắng hết khả năng nhất định ông trời sẽ không bạc đãi mình. Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục đi diễn kiếm tiền và phát hành nhạc, mong ước sẽ có bài hit”.

Với khả năng tự sáng, Hữu Nhân vừa ra mắt MV "Thế Giới Vẫn Còn Một Người:

Dư Quốc Vương - Ban nhạc WHEE!

Được chú ý tại Sing My Song 2018, Dư Quốc Vương dấn thân vào con đường solo nhưng chưa để lại dấu ấn rõ nét. Đến khi thành lập ban nhạc WHEE!, Dư Quốc Vương phát huy khả năng sáng tác của mình. Trong thời gian vừa qua, WHEE! phát hành 4 ca khúc: I Don’t Want To Be Your Best Friend, Bất Bình Thường, Vệt Son 12 Phút Không Giờ và Thời Gian Để Yêu.

Khi thị trường nhạc Việt vẫn còn thiếu mô hình hoạt động ban nhạc trẻ trung và có phong cách âm nhạc riêng biệt, WHEE! như một điểm sáng của sự táo bạo và liều lĩnh.

Trưởng thành sau 2 cuộc thi lớn Giọng hát Việt và Tuyệt Đỉnh Song Ca, Quang Đăng Trần chăm chỉ ra mắt nhiều ca khúc như: Đừng Tìm Anh Nữa (hợp tác với K-ICM), Người Thứ 3, Phải Làm Gì?, Dẫu Có Ra Sao Thì Anh Vẫn Yêu Em.

Đến hiện tại, anh vẫn khá loay hoay để xây dựng hình ảnh bản thân, dù rất chịu khó thay đổi. Với dự án Trò Đùa, Quang Đăng Trần thể hiện khả năng sáng tác và cho ra mắt tận 3 version cho ca khúc này. Sở hữu chất giọng trầm ấm khá giống người thầy Tuấn Hưng, Quang Đăng Trần sẽ còn phải cố gắng rất nhiều để tạo được cú hit trên đường đua V-Pop khốc liệt.

MV "Trò Đùa" - Quang Đăng Trần và Châu Khải Phong

Junky tên thật là Trần Thu Hòa, là học trò của Đàm Vĩnh Hưng tại Giọng hát Việt 2015. Cô gây ấn tượng nhờ giọng hát tình cảm, nội lực. Sau chương trình, giọng ca trẻ trau dồi kinh nghiệm tại các gameshow khác như Á quân Khởi Đầu Ước Mơ 2016, Biến Hóa Hoàn Hảo 2016, Giai Điệu Chung Đôi 2018.

Trong khoảng thời gian đó, Junky đã giới thiệu giọng ca của mình qua single Như Ta Đã Từng, nhạc phim Gạo Nếp Gạo Tẻ - Khoảng Cách Tình Yêu. Cô nàng cũng lần lượt tung MV Sang Mùa và Muốn Anh Gần Em Thêm Chút để làm mới bản thân. Hiện tại, Junky đã gia nhập vào một công ty giải trí để có định hướng rõ ràng hơn trong âm nhạc.

MV "Muốn Anh Gần Em Thêm Chút" - Junky và Hekii

Xuất hiện tại Giọng Ải Giọng Ai mùa 3, Ryan từng khiến Trấn Thành, Trường Giang, Hòa Minzy ngỡ ngàng vì chất giọng đẹp. Sau chương trình, Ryan đầu quân thực tập tại một công ty giải trí và vừa ra mắt sản phẩm đầu tay tự sáng tác Tình Đầu, Khi Không Còn Em - chính thức theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp.

Thay vì tận dụng sức nóng sau chương trình, Ryan dành nhiều thời gian trau dồi kỹ năng thanh nhạc và khả năng trình diễn trên sân khấu. Chậm mà chắc nhưng Ryan hứa hẹn sẽ là nhân tố mới thú vị cho nhạc Việt.

Lyrics video "Tình Đầu Khi Không Còn Em" - Ryan

Misabae - Nhóm 199X

Sinh năm 1994, Nguyễn Hoàng Ngọc Bách gây chú ý tại Giọng Ải Giọng Ai mùa 2 với biệt danh “cô bé bánh khọt” song ca đầy bản lĩnh với Trịnh Thăng Bình. Sau đó, cô lấy nghệ danh Misabae và gia nhập nhóm The 199X.

The 199X được biết đến qua nhiều dự án nhạc phim như: Gái Già Muốn Lấy Chồng do Ninh Dương Lan Ngọc thể hiện, Lan Quế Phường, Linh Cáo Tiền Truyện, Thầy Giáo Bá Đạo, Đại Chiến Học Đường. Đặc biệt nổi bật trong số đó là ca khúc chính của web-drama Nhà Trọ Có Quá Trời Phòng của Nam Thư.

Cùng với 199X, Misabae ra mắt những dự án âm nhạc như Khi Em Già Đi, Ngậm Đắng Nuốt Cay, bản cover Gái Già Muốn Lấy Chồng

Có một điểm chung của những cai tên này chính là không có chỗ cho từ khóa “bỏ cuộc”. Một cuộc thi được tổ chức độ nóng chỉ gói gọn trong vài tháng, trong khi sự nghiệp là một chặng đường dài, đòi hỏi sự kiên trì và chấp nhận rủi ro.

Những danh hiệu chỉ là dấu mốc khởi đầu, thành công thực sự sẽ đến khi những nghệ sĩ trẻ chinh phục được công chúng và gầy dựng danh tiếng vững chắc cho bản thân.

NHƯ LÊ