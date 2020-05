Đinh Hương tiếp tục có bài hát với tên gọi dài 9 từ, đọc hết thanh xuân vẫn chưa xong

Quảng cáo

Hãy Mang Em Đi Khi Ngày Mai Có Nắng tiếp tục là một ca khúc do Đinh Hương tự sáng tác. Cô cho biết sản phẩm được lấy cảm hứng từ tinh thần “Pick Me Up – Hãy mang em đi! Hãy nhớ về em!”. Đinh Hương cũng tiết lộ đây là ý nghĩa tên gọi của chiếc bánh tượng trưng cho tình yêu Tiramisu huyền thoại đến từ nước Ý, loại bánh ngọt ngào mà hội chị em yêu bếp, nghiện nhà thời gian gần đây đang phát cuồng.

Nữ ca sĩ Đinh Hương

"Trên thế gian này, khoảng cách nào là xa nhất? Đó có lẽ là khoảng cách giữa các cặp đôi phải “yêu xa” trong một thời gian dài giãn cách xã hội. Chính vì thế, Hãy Mang Em Đi Khi Ngày Mai Có Nắng ra đời thay cho tiếng lòng của những cặp đôi về cảm giác muốn được quay trở lại với nhịp sống tự do, phóng khoáng trong tình yêu sau những ngày dài cô đơn, trống vắng" - Giọng ca gốc Quảng Trị chia sẻ.

Góp giọng cùng Đinh Hương lần này là nữ rapper trẻ thuộc thế hệ 2K. Nữ ca sĩ mong rằng có thể tạo nhiều cơ hội hơn cho cộng đồng rapper nữ, các tài năng trẻ được thể hiện mình và “bước ra ánh sáng”.

Đinh Hương sở hữu ngoại hình nữ tính, dễ thương

Giữa cơn bão Ballad đang "thâu tóm" V-pop, Hãy Mang Em Đi Khi Ngày Mai Có Nắng lại thuộc thể loại âm nhạc pha trộn Soulful Hip-hop thời thượng, với nhịp điệu Reggae tinh nghịch cùng các yếu tố khác của DJ Scratch, Rap.

Trong sản phẩm mới lần này, Đinh Hương vẫn giữa được đặc sản giọng hát phóng khoáng đặc, cách xử lý tự do, trẻ trung như thời mới vào nghề.



Đinh Hương sinh năm 1987, cô bắt đầu được khán giả yêu nhạc biết đến khi đạt giải Á quân cuộc thi The Voice 2012. Cô tập trung theo đuổi dòng nhạc Soul, Blues, R&B vừa phóng khoáng vừa tràn đầy cảm xúc. Một số ca khúc tiêu biểu của cô có thể kể đến như Mình Yêu Nhau Yêu Nhau Bình Yên Thôi, Nếu Hôm Nay Là Ngày Tận Cuối Để Yêu...

Đinh Hương chính thức trở lại đường đua V-Pop cùng “Hãy Mang Em Đi Khi Ngày Mai Có Nắng”

NHƯ LÊ