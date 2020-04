Han Sara và rapper RTee vướng vào mối tình tay ba trong MV mới

Theo đó, Let me go là một bản pop ballad nhẹ nhàng, có chiều sâu hơn so với những bản hit trước của Han Sara. Bài hát được nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng đo ni đóng giày cho giọng hát của nữ ca sĩ ngay từ những ngày đầu được làm việc cùng nhau.

Chia sẻ về mối duyên với Let me go, giọng ca người Hàn cho biết, cô nhận được bản demo đầu tiên cùng thời điểm với hit Tớ thích cậu. Tuy nhiên do định hướng hình tượng debut là nữ sinh học đường nên sự ra mắt của Let me go phải dời đến hiện tại.

Han Sara trở lại đầy day dứt cùng Let Me Go

Bên cạnh giải điệu nhẹ nhàng, day dứt, Let me go cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực về phần rap đầy cảm xúc của rapper RTee. Về phần hình ảnh, để lột tả được hết tâm tư của bài hát, đạo diễn Khương Vũ đã xây dựng các cảnh quay xen lẫn thực tại và ảo giác, củng cố cho nội dung câu chuyện. Trong đó, Han Sara là cô gái phải trải qua cảm giác đau khổ, dằn vặt bên cạnh người yêu hiện tại của mình.

Han Sara bên cạnh rapper RTee

Đan xen giữa nhiều cảnh quay hồi tưởng giữa quá khứ và thực tại là cảm xúc dằn vặt bản thân vì cô nàng không thể quên được tình cũ (hotboy Trần Lực thủ vai). Chính vì thế, cô đành nói lời từ biệt người yêu hiện tại (rapper RTee) vì không muốn cả hai đều đau khổ. Nhờ sự “trợ giúp” của chiếc máy giặt với vai trò như một cỗ máy thời gian, Han Sara được đưa đến nhiều không gian hư hảo trong quá khứ - thời điểm cô từng hạnh phúc với người yêu cũ để rồi không thể thoát khỏi cảm xúc ngỗn ngang trói buột mình ở hiện tại.

Han Sara và Trần Lực

Chia sẻ thêm về sản phẩm comeback lần này, “gà cưng” Đông Nhi cho biết, đây là một trong những MV gắn với nhiều chữ “nhất” kể từ khi cô nàng đi hát: MV có nhiều bản phối nhất, MV ấp ủ lâu nhất, MV bị dời lịch quay nhiều nhất, MV bị dời lịch ra mắt nhiều nhất,… Han Sara cũng gửi lời nhắn nhủ đến cộng đồng fan của mình giữa mùa dịch là hãy ở nhà, giữ gìn sức khoẻ và thưởng thức âm nhạc thư giãn với cô.

MV Let Me Go MV Let Me Go

NHƯ LÊ