Hara Sara khoe bài mới, Đỗ Hoàng Dương kết hợp Hoàng Yến Chibi “tung chiêu” đối đầu

Mới đây, Han Sara đã khiến trái tim của fan hâm mộ chao đảo như “cánh tay trải qua cảm giác đánh 400 lần cà phê Dalgona” khi đăng tải bức ảnh khoe vòng eo con kiến trên Instagram. Nhưng đừng lo, lần này, Han Sara không làm trái tim bạn nghẹt thở bằng bất kì thử thách khoe vòng eo, khoe xương quai xanh nào nữa đâu mà là màn “leak” sương sương ca khúc Ballad sở hữu giai điệu bắt tay.

Han Sara từng "gây sốt" khi khoe vòng eo thon của mình. (Ảnh: Instagram của nhân vật)

Được biết, sau khi để fan đoán già đoán non, Han Sara cũng đã chính thức tung teaser cho ca khúc Let Me Go kết hợp cùng rapper Rtee. Hoàn toàn trái ngược với dự đoán về một bản nhạc mang concept siêu cưng, giai điệu nhí nhảnh, Han Sara lựa chọn Ballad đánh dấu cho màn trở lại của mình.

Han Sara quyết định tung teaser ca khúc Let Me Go với giai điệu Ballad. (Ảnh: NVCC)

Let Me Go là tiếp tục là một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng và MV do đạo diễn Khương Vũ thực hiện - người từng góp phần tạo ra thành công cho hit đầu tay của Han Sara. Ngoài ra, sau khi đoạn teaser “lên sóng”, Han Sara cũng lập tức nhận được phản hồi tích cực từ người hâm mộ với 6 câu hát được “nhá hàng”.

Han Sara kết hợp với những tên tuổi từng góp phần tạo nên thành công cho bản hit đầu tay của mình. (Ảnh: NVCC)

Cũng trong khoảng thời gian này, ở phía đầu cầu phe “nam nhi”, Đỗ Hoàng Dương bất ngờ ra mắt phiên bản đặc biệt cho MV Yêu Nhầm Bạn Thân “bắt tay” cùng Hoàng Yến Chibi. Trên thực tế, đây không hề là bản nhạc xa lạ với nhiều người khi ca khúc từng đánh dấu những ấn tượng tốt về cái tên Đỗ Hoàng Dương trên thị trường V-Pop.

Đỗ Hoàng Dương bắt tay cùng Hoàng Yến Chibi để ra mắt phiên bản mới cho "Yêu Nhầm Bạn Thân". (Ảnh: NVCC)

Thậm chí trước đó, Đỗ Hoàng Dương cũng đã ra mắt phiên bản phòng chống - đẩy lùi dịch Covid-19 với tên gọi Đừng Yêu Nhầm Cô Vy và nhận được những phản hồi rất tích cực. Riêng phiên bản lần này lại mang tới một khía cạnh lẫn màu sắc khác biệt với phong cách acoustic: Dễ nghe, dễ chạm đến khán giả.

MV của Yêu Nhầm Bạn Thân phiên bản kết hợp của Đỗ Hoàng Dương và Hoàng Yến Chibi cũng được thực hiện theo phiên bản dọc đang rất được ưa chuộng hiện nay, tuy đơn giản nhưng lại vô cùng xinh xắn, đáng yêu.

Đỗ Hoàng Dương và Hoàng Yến Chibi vốn là đôi chị em thân thiết ngoài đời. (Ảnh: NVCC)

Được biết, Đỗ Hoàng Dương và Hoàng Yến Chibi vốn là đôi bạn thân thiết ngoài đời. Hoàng Yến Chibi cũng là một trong những người chị rất ủng hộ khi Đỗ Hoàng Dương chính thức Nam tiến, theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Chính vì thế, khi nhận được lời mời song ca từ Đỗ Hoàng Dương, Hoàng Yến Chibi đã rất nhiệt tình nhận lời.

Với sản phẩm kết hợp cùng người chị Hoàng Yến Chibi, chàng “phù thuỷ” Đỗ Hoàng Dương chia sẻ: "Trong thời gian cả nước cùng nhau chống dịch thì Dương nghĩ mọi người cũng cần những phút giây thư giãn. Dương hy vọng âm nhạc của mình có thể phần nào giúp tinh thần của mọi người trở nên thoải mái hơn".

